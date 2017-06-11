Гадяч та Кобеляки лідери з забезпечення землею полтавських військових

11.06.2017 Поділитися

Полтавських військових продовжують забезпечувати обіцяними земельними ділянками, повідомляє місцеве управління Держгеокадастру.

За останній тиждень полтавські учасники бойових дій на Сході Україні подали більше 800 заявок на отримання земель. За цей час військовим дали дозволи на 518 га. Інші звернення поки на стадії розгляду.

Ще 114 захисників України отримають 208 га земель для ведення с/г діяльності та 0,9 га для садівництва.

Також у відомстві зазначають, що найбільше земель для учасників бойових дій відвели у Кобеляцькому та Гадяцькому районах — 116,8 та 64,8 га відповідно.

Відділ моніторингу