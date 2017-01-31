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Ганьба: Міськрада не дозволила 38 будинкам переходити в ОСББ

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Ганьба: Міськрада не дозволила 38 будинкам переходити в ОСББ

Розгляд цього питання вкотре перенесли на наступну сесію.

За це рішення проголосувало 28 депутатів. Проти виступило – 13. 1 утримався.

Так, 38 будинків досі залишаться на балансі Полтавського ЖЕО. Представникам ОСББ було запропоновано провести додатковий збір мешканців цих будівель. Проте мешканці цих будинків стверджували, що всі необхідні документи зібрані, а збори – проведені.

На таке рішення народних обранців, представники ОСББ та мешканці цих багатоповерхівок відповіли вигуками «Ганьба!». 

Віктор Карпенко

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