Ганьба: Міськрада не дозволила 38 будинкам переходити в ОСББ

31.01.2017 Поділитися

Розгляд цього питання вкотре перенесли на наступну сесію.

За це рішення проголосувало 28 депутатів. Проти виступило – 13. 1 утримався.

Так, 38 будинків досі залишаться на балансі Полтавського ЖЕО. Представникам ОСББ було запропоновано провести додатковий збір мешканців цих будівель. Проте мешканці цих будинків стверджували, що всі необхідні документи зібрані, а збори – проведені.

На таке рішення народних обранців, представники ОСББ та мешканці цих багатоповерхівок відповіли вигуками «Ганьба!».

Віктор Карпенко