Газету про життя переселенців з Донбасу презентували у Полтаві

29.01.2017 Поділитися

Журналістка Романія Горбач презентувала полтавцям газету «Ми є в Україні». Вона розповіла про перебіг проекту та про особливості самого видання. Матеріалом для газети послужили реальні історії переселенців з Криму та окупованого Донбасу, зібрані з багатьох міст і містечок України.

– Скажу одну фразу Крістіона Моргенштерна, яка повністю характеризує наше видання: «Дім – це не там, де ти живеш, а там, де тебе розуміють» – Романія Горбач

За її словами, герої газети розмірковують над поняттям дому, розповідають про свої нові оселі, згадують старі. Хтось зміг пристосуватися до нового життя, а хтось так і залишився між двома світами.

– На особливу увагу заслуговує фоторепортаж Єлізавети Колеснікової «Речі, які пахнуть домом». Головними героями фото є речі, які переселенці взяли з собою: кружка, іграшка, вуглинка тощо. Часом улюблені речі можуть розповісти більше за своїх господарів – Горбач.

Як зауважила журналістка, незважаючи на проблемну тематику, газета вийшла позитивною. Так, на останній сторінці можна знайти традиційно розважальні матеріали: рецепт справжнього «Шахтарського» торту та бліц-опитування «Про що мріють жінки з Донбасу».

Довідково: Проект «Чужа батьківщина: біженець у рідній країні» – серія медіа-майстерень на тему «Переселенці зі сходу України й Криму», організований Міжнародною мережею журналістів і медіа-ініціатив з ЄС і Східної Європи у співпраці з Інститутом міжнародних відносин у галузі культури, які пройшли у серпні – листопаді 2016 р. в Харкові, Одесі, Чернівцях, Львові та Києві. Проект реалізовано за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

Віктор Карпенко