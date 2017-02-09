Газовий магнат-утікач Ставицький: де гроші, Едді?

09.02.2017 Поділитися

Сергей Варис, для SKELET-info



Публікується мовою оригіналу

Блеск золотого батона Януковича на золотой лопате Кузьмина мерк на фоне десятков килограмм золотых слитков и целой скирды наличных долларов, конфискованных у экс-министра топлива и энергетики Украины. А ведь это была лишь небольшая «заначка» довольно заурядного чиновника, который являлся лишь исполнителем чужой воли. Эдуард Ставицкий всегда был известен украинцам лишь как человек укравший «Межгорье», однако его участие в этой весьма спорной комбинации было далеко не самым криминальным его поступком. Откуда же взялось его богатство, а главное – куда же оно подевалось?

Александрийская семья

Эдуард Анатольевич Ставицкий родился 4 октября 1972 года в небольшом украинском городке Лебедин (Сумская область). О своем детстве и юности, равно как и о своих родителях, он всегда умалчивал. Даже когда Ставицкий стал политиком и чиновником (министром) и уже не мог избегать журналистов, он предпочитал говорить с ними о текущих вопросах в настоящем, и не затрагивать прошлое. Делал редкие упоминания о своих безликих и безымянных родственниках и друзьях лишь когда пытался пояснить происхождение некоторых предметов своей чрезмерной роскоши. Мол, это – друзья подарили, а это – вообще не его, родственники забыли, когда в гости приходили.

http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Виктория-Ивановна-Ставицкая-200x250.jpg 200w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Виктория-Ивановна-Ставицкая.jpg 300w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; border-width: 0px; height: auto; display: inline-block; margin: 0px; padding: 0px;">

Виктория Ивановна Ставицкая

Но тут SKELET-info помогла биография мамы Ставицкого, Виктории Ивановны (1951 г.р.). В отличие от сына, она её не скрывала (когда баллотировалась потом в народные депутаты), а потому из неё можно узнать, что Виктория Ивановна родилась в шахтерском поселке Новая Прага Александрийского Района Кировоградской области, и с 1974 по 1976 год работала на трикотажной фабрике города Александрия. Поэтому логично предположить, что после рождения сына Эдички, его родители уехали из Лебедина в Александрию – где и вырос будущий министр.

После окончания средней школы Эдик благополучно «откосил» от призыва в армию и поступил в Днепропетровский горный институт (ныне – Национальный горный университет), где в 1976-1980 г.г. училась и его мама. После получения в 1994 году диплома горного инженера, Ставицкий не оказался на улице, как многие студенты в то тяжелое время, и не пошел работать на разоряющееся госпредприятие. Его первым и, пожалуй, самым главным в жизни местом работы стало александрийское ЗАО «НПО Экологические топлива Украины».

Это весьма интересное предприятие: оно интересно тем, что никогда не упоминалось в перечне сколь либо значимых производственных предприятий Александрии периода 1995-2008 г.г., а сейчас в нем числится всего один сотрудник, он же его директор – Виктория Ивановна Ставицкая. То есть, с огромной вероятностью, ЗАО «НПО Экологические топлива Украины» — это чисто коммерческая фирма-посредник, одна из десятков тысяч, созданных за короткую историю украинского капитализма. О сфере его деятельности можно догадываться по названию: возможно, ЗАО «Экологические топлива» торговало буроугольными брикетами, которые производили александрийские фабрики «Дмитровская» и «Байдаковская», входившие в состав объединения «Александрияуголь» (свыше 15 тысяч работников в 1991 году, сегодня все его предприятия остановлены).

Что ж, это объясняет, как Эдуард Ставицкий обзавелся деловыми связями в масштабах Украины: торговать угольными брикетами ему приходилось по всей стране, а возможно и за её пределами. Однако любое ЗАО не просто так является закрытым – посторонних к таким кормушкам не допускают. Между тем, молодого менеджера Эдуарда Ставицкого вскоре впустили в число акционеров (совладельцев) «Экологических топлив», поскольку в 2002 году он уже был членом правления предприятия, а ещё через два года стал его председателем. При этом доходов Ставицкому тогда хватало, чтобы стать спонсором и почетным президентом александрийского спортивного клуба «Кристалл-Аметист».

Возникает вопрос: являлись ли родители Ставицкого создателями этого предприятия? Или же его карьерный рост состоялся благодаря его женитьбе на Елене Ушаковой? Ведь очень многие украинские политики и олигархи поднялись из самых низов благодаря удачным бракам. Возможно, поэтому он и хранит такое гробовое молчание о своем прошлом, в котором есть немало интересного. Например, дело фирмы «Тетерев-нафта», которая в 2002 году продавала «разбодяженный» бензин Лисичанского НПЗ, а затем надула государство на возврате фиктивного НДС. В 2003 году «Тетерев-нафта» сменила название на «Эко-2003» и засветилась как семейное предприятие Ставицких – может быть действительно принадлежащее им, а может лишь записанное на них.

Как бы там ни было, но еще до того, как Эдуард Ставицкий появился в Киеве, он был уже весьма состоятельным человеком. Или, по крайней мере, мужем богатой жены. Интересный факт: в 2005 году Елена Ставицкая (бывшая Ушакова) купила в Киеве старинное трехэтажное здание по адресу Шота Руставели №31. В течение 10 лет оно использовалось под офисы и место регистрации многочисленных фирм, принадлежащих семейству Ставицких или связанных с ними. Стоимость покупки не оглашалась, однако в кризисном 2015 году здание было продано за 52 миллиона гривен (2 миллиона долларов), при этом цену называли заниженной, а покупателя (оффшорную кипрскую компанию «NA Welidara Limited») подставным.

http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/«Дом-Ставицких»-в-Киеве-200x150.jpg 200w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/«Дом-Ставицких»-в-Киеве.jpg 500w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; border-width: 0px; height: auto; display: inline-block; margin: 0px; padding: 0px;">

«Дом Ставицких» в Киеве

А вот Виктория Ивановна Ставицкая к 2005 году уже являлась директором и владельцем ООО «Чаривница» (бывшее ателье «Березка»), директором ООО «Украинская индустриальная группа» и заместителем директора ООО «Монолит-2». Статус александрийской бизнес-леди не помешал ей потом баллотироваться в народные депутаты по 103-му избирательному округу (Александрия) от Коммунистической партии Украины. Более того, долгие годы Виктория Ивановна была вторым секретарем Александрийской городского комитета КПУ! В Верховную Раду она, впрочем, так и не попала, зато в 2009-2012 г.г. избиралась секретарем горсовета.

В число близкого окружения семейного «клана» Ставицких-Ушаковых вошли также александрийские друзья и деловые партнеры Эдуарда Анатольевича, которых он не только не позабыл с отбытием в столицу, но и затащил потом за собою в Киев – раскрыв перед ними новые горизонты бизнеса. Среди них стоит выделить Павла Клещева, Юрия Омельченко и Игоря Иваниченко.

http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Ставицкий-200x81.jpg 200w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Ставицкий.jpg 500w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(226, 226, 226); height: auto; display: block; margin: 5px auto;">

Налетай, разбирай!

Осенью 2006 года «крепкого хозяйственника» из Александрии вдруг приглашают в правительство – советником Министра охраны окружающей природы Василия Джарты. До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, что и кто поспособствовали столь внезапному прыжку в карьере Эдуарда Ставицкого? В СМИ распространена версия, что Ставицкого позвал в Киев и порекомендовал Джарты министр агрополитики Николай Присяжнюк – являвшийся одним из менеджеров знаменитого Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского). Вот только нигде не упоминается, как же тогда ранее познакомились Ставицкий и Присяжнюк. Известно, что Присяжнюк и Елена Ставицкая совместно владеют ООО «Монолит-инвест», однако они создали это предприятие уже после 2006 года. Ну а менее распространенная версия предполагает, что тут не обошлось без мамы-коммунистки: якобы Виктория Ивановна продвинула сына в Киев после того, как образовалась «антикризисная коалиция» и Партии Регионов выделила КПУ небольшие квоты во власти.

Что мог «насоветовать» дипломированный горный инженер и профессиональный торговец топливными брикетами министру охраны природы, можно было лишь догадываться. Но 31 января 2007 года Эдуард Ставицкий был назначен председателем правления Национальной акционерной компании (НАК) «Недра Украины» — «Надра України» (подчинялась Минэкологии) — по сути, впервые получил работу по специальности и свою первую руководящую государственную должность. Вот только роль Ставицкого в этом правительстве сильно уж напоминала зиц-председателя, которого более сильные политические игроки использовали в весьма грязных делах.

Действительно, председательство Ставицкого в НАК «Недра Украина» увенчалось громким скандалом. Во-первых, через «Недра» регионалы увели у государства «Межигорье». Впрочем, в этом процессе участвовал и президент Ющенко, который 9 июля 2007 года своим указом №148 передал правительственный дачный комплекс «Пуща-Водица» (в который входило и «Межигорье») в распоряжение Кабмина. Одновременно с этим вышел президентский указ о досрочных выборах – то есть фактически Виктор Андреевич расплатился с регионалами за сговорчивость «Межигорьем» (и не только). 11 июля 2007 года премьер Янукович издал распоряжение № 521, по которому правительство передало 137 гектар комплекса «Межигорье» в распоряжение НАК «Недра Украины». Затем Эдуард Ставицкий заключил с донецкой фирмой «Мединвесттрейд» договор бартерного обмена «Межигорья» на два здания в Киеве (ул. Владимирская-34 и Золотоворотский переулок 9). Ну а потом «Мединвесттрейд» продал «Межигорье» компании «Танталит» (совладелец Сергей Клюев), на которую уже непосредственно была записана и резиденция Януковича, и другие «хатынки» этого комплекса.

«Межигорье» потом не раз пытались отсудить и экспроприировать взад, так что оно стало объектом скандалов задолго до второго Майдана. Однако другая провернутая регионалами с помощью Ставицкого операция прошла почти никем не замеченной – кроме небольшой группы лиц, понимающих её смысл и стоимость. А именно: весной и летом 2007 года НАК «Недра Украины» выдал лицензии на разработку нефтяных и газовых месторождений 19 частным компаниям – большинство из которых принадлежали олигархам Партии Регионов. А в это время ничего не подозревающие украинцы продолжали мечтать о дешевом газе украинской добыче, который бы держава поставляла населению по себестоимости.

Распределение этих лицензий не устроило Юлию Тимошенко – так же, как и приватизация «Межигорья». И она была одной из первых, кто начал публично бросать в Ставицкого политические камни. Несмотря на то, что по Ставицкому имелась некая договоренность между регионалами и Ющенко, Юлия Тимошенко, став премьером, сделала отставку Ставицкого своей принципиальной целью – и добилась её 30 января 2008 года. Ставицкому пришлось уйти, причем не только из «Недр Украины», но и из Киева – регионалы «сделали» ему мандат депутата Запорожского облсовета, где он возглавил фракцию ПР. Впрочем, Ставицкий не сдавался и начал восстанавливаться через суд – подобный способ разрешения кадровых вопросов и трудовых отношений был весьма популярен в эпоху Ющенко. Причем, данная инициатива исходила не столько от Ставицкого, сколько от его союзников-регионалов: дело в том, что Тимошенко начала аннулировать выданные им лицензии. И вот 18 августа 2009 года суд вынес решение в пользу Эдуарда Ставицкого, который на следующий день в сопровождении охраны вломился в свой бывший офис главы НАК «Недра Украины». Тимошенко отреагировала на это новым приказом об увольнении Ставицкого и заявила о рейдерском захвате НАК «Недра».

http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/ставицкий1-200x46.jpg 200w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/ставицкий1.jpg 500w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(226, 226, 226); height: auto; display: block; margin: 5px auto;">

Зиц-министр

Второе возвращение Эдуарда Ставицкого в НАК «Надра Украины» состоялось в марте 2010 года. Он проработал там восемь месяцев, по сути лишь успев раздать новые лицензии компаниям по списку, который ему положили на стол – а затем возглавил Государственную службу геологии недр, занимаясь похожими функциями. Ставицкий ничего не решал самостоятельно на уровне «распорядителя недр», он лишь «подмахивал бумажки» и сам это понимал. Однако ему позволяли «подъедаться» вокруг – что он и делал вместе со своими родственниками и деловыми партнерами.

Крупнейшей из известных фирм, связанных со Ставицким в тот период, был авиакомпания «Урга». Она возникла еще в 1993 году, и долгое время была небольшой частной компанией с 2-3 транспортными самолетами, базирующимися на военном аэродроме Кировограда (ныне – Крапивницкий). Но в 2012-м «Урга» вышла в число лидеров внутренних пассажирских перевозок: 26 самолетов, 11 миллионов гривен чистой прибыли. Если бы не начавшиеся в 2014 году масштабный кризис и конфликт, «Урга» могла бы успешно работать и сегодня. 94% акций компании принадлежало фирме «Сириус-2013» (директор Игорь Иванченко), а главой наблюдательного совета «Урги» был Анатолий Ставицкий – отец нашего героя.

http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Ставицкий-самолеты-200x141.jpg 200w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Ставицкий-самолеты.jpg 500w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(226, 226, 226); height: auto; display: block; margin: 5px auto;">

Совершенно невидимым для посторонних глаз, но зато всегда абсолютно рентабельным были газовый бизнес – и Ставицкий участвовал в нем, насколько это было возможно. Будучи фигурой сильно зависимой, он не пытался отхватить кусок газового рынка самостоятельно, а делал это на паях с другими, в первую очередь с Николаем Присяжнюком: вдвоем они участвовали в деятельности ООО «Голден Деррик», получившей лицензии на разработку 28 скважин в Полтавской и Днепропетровской областях. 30% «Голден Деррик» принадлежало «Нафтогазу» (только для безаукционного получения лицензий на добычу), 70% кипрской компании «Hartlog Limited» – которая в свою очередь принадлежала «Dorigin Limited». Однако и Ставицкого, и Присяжнюка называли лишь «присматривающими» за компанией – все сливки с которой снимал Юрий Иванющенко, традиционно записывающий свои компании на подставных лиц и зиц-председателей.

http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Ставицкий-схема-575x1024.jpg 575w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Ставицкий-схема-200x356.jpg 200w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Ставицкий-схема.jpg 998w" sizes="(max-width: 998px) 100vw, 998px" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; border-width: 0px; height: auto; display: inline-block; margin: 0px; padding: 0px; width: 602px;">

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Ставицкий не «крысил», а это качество очень ценилось президентской «семьей». А потому в апреле 2012 года Янукович лично назначил его министром экологии и природных ресурсов, а в декабре того же года министром топлива и энергетики. И у Ставицкого сразу же появился новый бизнес: тендерные торги вокруг «Укртрансгаза». Если ранее на них побеждали некие донецкие фирмы, якобы связанные с Русланом Цыплаковым (другом президентского сына Виктора Януковича-младшего), то после назначения Ставицкого схема изменилась. Многомиллиардных тендеров больше не было, суммы исчислялись лишь десятками миллионов, но на них теперь побеждали фирмы «александрийцев»: Ставицкого, его семьи и друзей — «Компания-Гермес», «Промоушн-групп» и «Укрстк». Кроме того, SKELET-info имеет информацию, что с разрешения «семьи» (за соответствующие откаты и доли) Эдуард Ставицкий создал несколько фирм, позволявших зарабатывать на транзите добываемого газа по ГТС. Разумеется, что плату брали не со всех: свои имели почти 100% «льготы» и «скидки».

http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/ставицкий11-768x713.jpg 768w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/ставицкий11-200x186.jpg 200w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/ставицкий11.jpg 998w" sizes="(max-width: 998px) 100vw, 998px" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; border-width: 0px; height: auto; display: inline-block; margin: 0px; padding: 0px;">

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В 2013 году отношения между стоящими у власти группировками обострились, даже в самой Партии Регионов то и дело вспыхивали конфликты за передел бизнеса. Весьма характерным примером этого был скандал, поднятым Нестором Шуфричем (подробнее о нем читайте Нестор Шуфрич: закарпатский пострел везде поспел!) 25 января прямо на совещании Кабмина. Шуфрич обвинил Ставицкого в незаконных действиях и вымогательстве: тот приостановил действие лицензии ЧАО «Нефтегаздобыча» (принадлежавшей Нестору Шуфричу и Николаю Рудьковскому), якобы требуя 30% акций компании. Шуфрич апеллировал к Азарову и Бойко (про Азарова читайте в статье Николай Азаров. Выживший, про Бойко — ЮРИЙ БОЙКО – «НЕПРИКАСАЕМЫЙ»), те продолжили совещание правительства в закрытом режиме, чтобы разрешить конфликт «по-семейному», и его финал остался неизвестным для общественности. Однако многочисленные источники сообщали, что начинается большой передел энергетического рынка, в котором «семья» Януковича и Юрий Иванющенко будут «грабить даже своих». Эдуарду Ставицкому в этом процессе отводилась роль исполнителя – дальнейшая судьбы которого ставилась под вопрос, поскольку это поссорило бы его с большинством украинских кланов. Что практически и случилось.

Теперь я Натан Розенберг!

Второй Майдан Эдуард Ставицкий встретил довольно уверенно, и даже наорал на «активистов», которые 25 января 2014 года вошли в его Минтопэнерго чтобы предъявить ему какие-то претензии от имени народа. Ставицкий напоминал императора Николая Павловича — так и казалось, что сейчас он закричит страшным голосом «на колени!» — поэтому оробевшие «майдановцы» вскоре ретировались. Не стал он бежать из Киева и в феврале, когда все ключевые фигуры свергнутой власти поспешили как можно скорее выехать за границу и даже заранее вывезли кое-какое своё «барахло».

Непонятно, на чем строилась эта напрасная самоуверенность. Уже в середине марта новый генпрокурор Махницкий открыл против Ставицкого уголовное дело по ряду статей УК, в котором ему вспоминали и приватизацию «Межигорья», и выдачу лицензий за добычу газа. 21-24 марта Генпрокуратура провела ряд обысков в жилых помещениях и офисах, принадлежащим Ставицкому и его родным. В одном из них их ждал богатый улов: около 5 миллионов долларов наличными, а также 42 килограмм золотых слитков и коллекция очень дорогих часов! Судя по тому, что на пачках стояла дата «14 февраля 2014 года», и большая часть слитков была куплена примерно тогда же, Ставицкий всё же готовился к отходу, скупая валюту. Но затем почему-то передумал, задержался, а когдатаки решил бежать из Украины, то забрать с собою эту «заначку» по какой-то причине не смог.

http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/заначка-Ствицкого-200x150.jpg 200w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/заначка-Ствицкого.jpg 500w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; border-width: 0px; height: auto; display: inline-block; margin: 0px; padding: 0px;">

Забытая заначка Эдика

В апреле 2014 года Ставицкий объявился в Тель-Авиве. Вот только он был уже вовсе не Эдуардом Ставицким, а гражданином Израиля Натаном Розенбергом, да еще и урожденным евреем! Как так он умудрился, оставалось лишь догадываться: скорее всего, израильский паспорт на новое имя он приобрел для себя давно. Не исключено, что он имел в заграничных банках и другие «заначки» — о размере которых можно лишь догадываться. Кроме того, огромная часть имущества Ставицкого-Розенберга осталась в Украине, записанной на его жену Елену Ставицкую, родителей и тещу Валентину Ушакову. Выше мы уже упоминали про офисный особняк на Шота Руставели, проданный в 2015 году за 52 миллиона гривен (не исключено, что оффшорной фирме Ставицкого), но у него остались также записанные на родню квартира на Бульваре Дружбы Народов и роскошный особняк на Печерске, недвижимость на Крещатике и в Голосеевском районе. А на его тещу записаны BMW 645CI (2014 г.в.) и Ferrari FF (2013 г.в): Генпрокуратура пыталась их конфисковать, однако Валентина Ушакова вернула автомобили через суд – утверждая, что не жила вместе с зятем, а потому не имеет к нему никакого отношения.

http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Одна-из-«хатынок»-Эдуарда-Ставицкого-200x150.jpg 200w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/Одна-из-«хатынок»-Эдуарда-Ставицкого.jpg 500w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; border-width: 0px; height: auto; display: inline-block; margin: 0px; padding: 0px;">

Одна из «хатынок» Эдуарда Ставицкого

(на Печерске)

http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/foto-11_500x348-200x139.jpg 200w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/foto-11_500x348.jpg 500w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(226, 226, 226); height: auto; display: block; margin: 5px auto;"> http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/foto-12_500x292-200x117.jpg 200w, http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/02/foto-12_500x292.jpg 500w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(226, 226, 226); height: auto; display: block; margin: 5px auto;">

Отдельного упоминания стоит деятельность в 2012-2016 г.г. компании «БРСМ-Нафта», известной своими скандальными махинациями с «улучшенным бензином»: добавляя в топливо ядовитый метанол вместо этилового спирта, компания грубо нарушала технологический регламент и надувала потребителей и государство, «зарабатывая» на каждой тонне до 190 евро! Афера осуществлялась благодаря непосредственному участию в «БРСМ-Нафта» ряда важных лиц: олигарха Сергея Курченко, заместителя Генпрокурора Виталия Яремы (в 2014 году, справка по нему: Виталий Ярема. «Честный мент» и кум Сергея Думчева), голландского бизнесмена Роланда Пипера, а также неких юристов, связанных с Петром Порошенко. Собственно, то, что после февраля 2014 года у «БРСМ-Нафта» появились новые совладельцы и покровители из числа постмайданной власти, и позволило ей продолжать свои аферы вплоть до 2017 года – закончившиеся уголовными делами и «внезапным» пожаром на нефтебазе компании в Глевахе, уничтожившим запасы контрафактного топлива. Так вот, одним из совладельцев «БРСМ-Нафта» (пусть и не самым крупным) является Валентина Ушакова — теща Эдуарда Ставицкого.

Получается, что семейный клан Ставицких-Ушаковых продолжал «обувать» украинцев даже после того, как экс-министр сбежал в Израиль! Который, несмотря на все «старания» нынешней украинской власти, продолжает спокойно жить в Израиле – и, по слухам, принимает у себя важных переговорщиков от «семьи» нынешнего президента, делающих ему некие заманчивые предложения.