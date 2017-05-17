«Газпром» програв Україні суд на 172 млрд грн

17.05.2017 Поділитися

Київський апеляційний господарський суд в черговий раз залишив в силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з «Газпрому» штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько $ 6,5 млрд) за рахунок пені за його несплату.

– Суд постановив: рішення Господарського суду Києва від 5 грудня 2016 року та постанови Київського апеляційного господарського суду від 22 лютого 2017 залишити без змін і касаційну скаргу ПАТ«Газпром» без задоволення, – сказав головуючий суддя Валентин Палій.

Нагадаємо, в січні 2016 року АМКУ оштрафував «Газпром» на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

12 квітня 2016 року «Газпром» подав позов до Господарського суду Києва з проханням визнати недійсним це рішення АМКУ, але позов так і не був прийнятий судом до розгляду.

АМКУ подав позов до Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу та пені (у розмірі, аналогічному штрафу) 5 жовтня 2016 року.

Віктор Карпенко