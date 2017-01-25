Геннадій Сікалов не дав обласній владі вкрасти 76 млн грн

25.01.2017 Поділитися

Лідер ГС «Останній Бастіон» Геннадій Сікалов не дозволив обласній владі за розпорядженням облдержадміністрації вивести з бюджету області 76 млн. грн на засіданні комісії обласної ради з питань ЖКГ, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку під головуванням Ігоря Сірика. Депутати хотіли виділити відповідну суму комунальним підприємствам – «Полтаватеплоенерго» та «Полтававодоканалу» із коштів обласного бюджету, прикриваючись підтримкою підприємств.

Такий крок депутатів облради громадський діяч Сікалов пояснив домовленістю голови облдержадміністрації Валерія Головка та голови комісії Ігоря Сірика з розкрадання бюджетних коштів.

–10 січня Головко звернувся до Біленького з проханням виділити з бюджету обласної ради 76 млн грн. Із них, зокрема, на «Полтаватеплоенерго» 50 млн грн для поповнення статутного фонду. На «Полтававодоканал» – 12,5 млн. Якщо ви розкрадаєте гроші чи з Головком разом, чи без нього, ви хоч нас повідомляйте, – звернувся до членів комісії Сікалов.

Власне крок підтримати комунальні підприємства начальник управління ЖКГ облдержадміністрації Едуард Рева прокоментував відсутністю відшкодування різниці в тарифах, заборгованістю за відпущене тепло, невчасним перерахунком субсидій, що тягне загрозу невиплати заробітної плати працівникам.

На це Сікалов заявив, що не можна погодитися з Ревою, бо немає жодних підстав довіряти озвученим цифрам, які ґрунтуються не на фінансовому аудиті, а на консультаційному висновку. Останній Полтавська ОДА й обласна рада замовила навіть не в державної фірми, а в київського товариства з обмеженою відповідальністю «АФ Капітал Груп». Самі «Капітал Груп» зазначили, що не впевнені у фінансовій звітності підприємства, а проведені ними процедури загальною вартістю 380 тис. грн не є аудитом.

Натомість Рева публічно запевнив, що фінансовий аудит був проведений, але він не може його надати.

Заступник голови облради Євген Холод підкреслив, що Полтавська обласна рада – єдина в Україні, яка настільки глибоко переймається не своїми профільними питаннями, а водоканалами, теплоенерго, готелями та ресторанами. На його думку, потреба комунальних підприємств у 76 млн грн говорить, що обласна влада не є ефективним власником цих комунальних підприємств, або ж окремі представники мають приватну зацікавленість у додатковому фінансуванні установ.

Зазначимо, чинний в.о. директора «Полтававодоканал» Олександр Єгоров передав понад 1000 кв.м. землі підприємства з нежитловим приміщенням та нерухомим майном благодійній організації «Благодійний фонд «Сльози милосердя України» за якихось 4720 грн оренди на місяць.

«Останній Бастіон» писав, що фонд «Сльози милосердя України» пов'язаний із депутатом обласної ради та головою комісії Ігорем Сіриком, а Олександр Єгоров діяв в інтересах голови Полтавської ОДА.

Фото: Ігор Сірик

Як буде відбуватись повірка 30 тис. лічильників водопостачання за 4,5 млн грн на рік київською фірмою, афільованою з Ігорем Сіриком та керівником «Полтаватеплоенерго» Володимиром Чернявським, невдовзі на сайті.