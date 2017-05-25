Генпрокуратура повернула до держбюджету на 6 млрд менше, ніж відзвітувала – розслідування

25.05.2017 Поділитися

У щорічному звіті Генеральна Прокуратура України вказала, що повернула 3,81 млрд грн, хоча мала б перевести до державного кошторису 10 млрд грн, пишуть журналісти «Наших грошей».

Під час презентації журналістами «НГ» розслідування «Мільярди Луценка» вони вказали на ці неточності, які представлені в реальності та «на папері». Презентація пройшла в Українському кризовому медіацентрі. У підсумку розслідування виявили, що замість 10 млрд грн, вдалося підтвердити лише 3,81 млрд грн.

Журналісти опрацювали понад 5,6 тис. судових рішень (включно з апеляційними), виявили позовів на суму близько 9,6 млрд грн та виявили проблеми у методології підрахунку даних про відшкодування коштів за прокурорського реагування і представлення громадськості реальних показників.

Відділ моніторингу