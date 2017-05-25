Генпрокуратура повернула до держбюджету на 6 млрд менше, ніж відзвітувала – розслідування
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У щорічному звіті Генеральна Прокуратура України вказала, що повернула 3,81 млрд грн, хоча мала б перевести до державного кошторису 10 млрд грн, пишуть журналісти «Наших грошей».
Під час презентації журналістами «НГ» розслідування «Мільярди Луценка» вони вказали на ці неточності, які представлені в реальності та «на папері». Презентація пройшла в Українському кризовому медіацентрі. У підсумку розслідування виявили, що замість 10 млрд грн, вдалося підтвердити лише 3,81 млрд грн.
Журналісти опрацювали понад 5,6 тис. судових рішень (включно з апеляційними), виявили позовів на суму близько 9,6 млрд грн та виявили проблеми у методології підрахунку даних про відшкодування коштів за прокурорського реагування і представлення громадськості реальних показників.
Відділ моніторингу