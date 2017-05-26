Гіппократи-мільйонери. Хто з білих халатів втратить від реформи?

26.05.2017 Поділитися

Лексуси, мерседеси, 2 тис. кв. метрів нерухомості в столиці та мільйони готівки.

Це все не про депутатів, чи міністрів. Це декларації головних лікарів центральних та районних лікарень.

В Україні існує 2 стереотипи, які дивним чином виключають один одного. Перший – всі лікарі ніщеброди, другий – ніхто ніколи не бачив бідного головного лікаря.

Проблема полягає в тому, що за часи побудови радянської системи охорони здоров’я ідеологія була проста: за державний кошт потрібно забезпечити базове утримання лікарень, а гарний лікар собі зарплату і так заробить – люди нестимуть.

Радянського Союзу давно немає, а ідеологія лишилася.

Незважаючи на мізерні зарплати головних лікарів, багато з них ведуть досить нескромний спосіб життя. Люксові авто, будинки з басейнами, мільйони в готівці, та що найцікавіше – отримують доходи від фармацевтичних та дистриб’юторських компаній.

В українській медицині існує такий же суспільний "перекіс" та поділ на дуже бідних та дуже багатих, як і в усій країні. В нас майже немає "середнього класу" лікарів, який існує лише в приватних закладах охорони здоров’я чи київських клініках.

Фактично в нас є лікарська "еліта" головних лікарів, які керують закладами охорони здоров’я, розпоряджаючись бюджетами в сотні мільйонів гривень при мізерних зарплатнях.

Хто ж тут встоїть від спокуси заробити додатково?

Заробляють на всьому – від закупівлі ліків, миючих, та інших товарів та послуг для лікарні, до влаштування на роботу, і головне – на внесках, які сплачуються пацієнтами через благодійні фонди, або й напряму у вигляді "подяк" лікарям. Щоправда іноді подяки є прямим вимаганням певної суми грошей за операцію за "таксою", встановленою одноосібно лікарем.

Такі місця дуже часто передаються в спадок. Тобі не потрібно бути геніальним хірургом чи онкологом, щоб отримати доступ до операційної – зазвичай достатньо мати лише батька-лікаря, чи певну суму грошей. Тоді ти швидко захистиш кандидатську, отримаєш низку наукових праць ще у молодому віці – і що найголовніше – отримаєш доступ до операційної, яка по суті і є тим сакральним заробітком.

Відповідно до дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, лише кожен третій головний лікар зміг пояснити процедуру відбору персоналу до лікарні.

Чому? Тому що це ще одна корупційна схема, на якій наживаються керівники медичних закладів.

Згадайте лише як спіймали на хабарі екс-заступника міністра охорони здоров’я Романа Василишина, який довгий час до того працював головним лікарем Жовтневої лікарні в Києві? Взяли на банальному хабарі за влаштування на роботу в лікарню. За словами генерального прокурора, екс-головний лікар щодня отримував хабар у 50-100 тис. грн.

Медична система, яку сьогодні захищають від "реформування" відомі лікарі, – це ще одна годівниця і складова корупційної системи, від якої страждає більшість, і в якій заробляє меншість.

З новим законом про електронне декларування, декларувати свої статки тепер мають і керівники та головні лікарі медичних закладів.

Оприлюднених декларацій керівників медичних закладів достатньо, щоб зрозуміти, чому багато відомих лікарів виступають проти реформування старої радянської системи.

Їх декларації не дуже відрізняються від чиновницьких. Все так само просто: підприємливі матері-пенсіонерки, чи дружини, успішні діти-студенти та мізерний заробіток, якого не вистачить навіть утримувати все перераховане майно.

БАГАТІ ТЕЩІ ТА МАТУСІ

Лікарі, як ми бачимо, вибирають схожий на багатьох держслужбовців шлях: більшість з них "малоімущі", зате їх дружини, батьки, тещі – успішні бізнесмени, з купою нерухомості та елітними авто.

От, наприклад, скромний головний лікар комунальної стоматологічної поліклініки №5 міста Львова Олійник Юрій Іларійович задекларував всього 75 тис. грн доходу за минулий рік, тобто близько 7 тис. грн на місяць.

Як йому вистачає цих грошей заправляти 5-ти літровий джип Lexus – питання риторичне.

Зате його батьки мають немалі статки, як для пенсіонерів. Мати володіє трьома офісами, загальною площею в 343 кв.м., а батько має будинок на 912 кв.м.

Автопарк сім’ї налічує 5 машин, серед яких в основному позашляховики та кросовери, хоча найбільша та найелітніша з усіх – джип Lexus – все ж таки записана на самого Юрія Іларійовича.

Дуже успішна дружина і в екс-головного санітарного лікаря Києва Олега Рубана, якого після "реформи" було підвищено, і тепер він займається не тільки Санепідслужбою, а керує об’єднаною Держпродспоживслужбою Києва.

У власності його дружини будинок на 350 кв. у передмісті Києва, окрім ще трьох квартир, якими володіє сім’я. На дружину оформлено і майже 100 соток землі в селі Великі Дмитровичі, Обухівського району, де одна сотка вартує близько 1000 дол. Обидві машини в сім’ї джип Toyota Prado та Toyota Rav 4 теж належать дружині.

Дивно, адже працюючи більше 18 років акушер-гінекологом дружина київського санепідемлікаря Яна Рубан встигає все: і займатися лікарською практикою, і вести дуже успішний бізнес, судячи зі статків сім’ї. На її рахунку 8 компаній. В основному компанії займаються екобезпекою, прибиранням та утилізацією відходів, дотримання правил за якими якраз контролює Санепідемстанція.

Наприклад ТОВ, де співвласником є дружина головного санепідемлікаря "Центр екобезпеки та гігієни" отримали понад 100 замовлень від лікарень та комунальних підприємств за останні кілька років на вивезення та утилізацію відходів.

Цікаво, що у співвласниках деяких компаній – родичі колег чоловіка. Так, наприклад, дружина Рубана забула задекларувати компанію ТОВ "ПБ "Архітек 2006", якою володіє разом з сином колишньої заступниці Рубана Подковиріним Владиславом Миколайовичем.

Його мати Подковиріна Жанна Іванівна, все життя працює на держслужбі та тривалий час перебуває під керівництвом Рубана під час роботи в Санепідемслужбі. У 2015 році вона була його заступницею, а зараз перейшла за Рубаном в "реформовану" службу та займається там наглядом за дотриманням санітарного законодавства.

ЛІКАРСЬКІ ДИНАСТІЇ

Найбільше дивують лікарські сім’ї, де в обох лікарів, при мізерному доході, з’являються гектари землі, квартири та елітні авто.

От наприклад, сім’я Георгієвих. Він – головний лікар Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру Павло Георгієв, вона – керівник обласного дитячого санаторію "Дубки" Тетяна Георгієва. У нього новенька Toyota Rav 4 за мільйон гривень, в неї – BMW X6.

При невеликому доході сім’я лікарів, окрім елітних авто, задекларувала ще ділянку в Криму, офіси, гаражі, торгові місця, квартири та будинок на 160 кв.

Схожа декларація і в головного лікаря Вінницької міської клінічної лікарні №1, відомої як "Пироговка" Олександра Турського. Він та його дружина Галина Турська, теж лікар-терапевт задекларували 4 земельні ділянки, загальною площею більше 2,7 га, квартиру на 123 кв., недобудований будинок та звичайно ж джип Lexus.

Впадає в очі і декларація головного лікаря Київського міського клінічного ендокринологічного центру Миколи Васильовича Гульчія.

Особливо вражають їх з дружиною, яка працює заступником директора Інституту гігієни та медичної екології ім.Марзеєва при Академії медичних наук, автівки – джип Merсedes, судячи з декларації куплений новеньким з салону в 2013 році та кросовер БМВ Х3. І хоча головний лікар і не вказав вартість автівок, але придбаний у 2013 році Merсedes цього ж року випуску, коштував би щонайменше 70 тис. доларів.

У головного лікаря Прикарпатського онкодиспансеру Володимира Романчука – вся родина, окрім зятя – військового, теж лікарі, і як не дивно – працюють в цьому ж онкодиспансері. Для дружини – це основне місце роботи, дочка влаштована за сумісництвом.

При невеликих зарплатах, сім’я дозволяє собі утримувати нескромний будинок майже на 300 кв.м., та задекларували досить недешеві автівки, куплені з салону – BMW 528 та Mitsubishi Pajero Sport, кожна з яких коштувала щонайменше 40 тис. доларів.

Непогано заробляють не лише головні лікарі районних та міських лікарень, але й позаштатні спеціалісти при державних структурах.

Так, наприклад, головний акушер-гінеколог Київської області Андрій Шутка, дружина якого теж працює в царині "матері та дитини", задекларував кілька авто бізнес класу – Volkswagen Touаreg та BMW 740, а також придбану кілька років тому квартиру за майже 1,5 млн грн.

Ще одна цікава лікарська родина Пасієшвілі-Карпенко з Харкова. Вона – головний лікар обласного перинатального центру Нана Пасієшвілі, він – Володимир Карпенко, займається медициною катастроф, та працює в інституті післядипломної освіти.

Обоє все життя на державних посадах. Тим не менше, разом встигли заробити і на будинок на майже 500 кв.м., і на декілька квартир.

В сімейному автопарку Нани Мерабівни та Володимира Геннадійовича – Toyota Land Cruiser та Merсedes.

СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД

Вікторія Біла, головний лікар Перинатального центру в Києві має чоловіка-бізнесмена Ігоря Білого, який торгує ліками.

Вона задекларувала 2 тис. кв.м. нерухомості у Києві і недаремно, адже судячи з усього бізнес у чоловіка іде непогано. Він є одним із співвласників компанії дистриб’ютора фармацевтичних виробів "Галафарм", яка вже була поміченою у скандалах про завищені ціни на публічних закупівлях ліків. За останні 9 років, компанія чоловіка виграла тендерів на 158 млн. грн.

Крім того, на території самого Центру розташована аптека компанії "Людмила-Фарм Ко" – іншої компанії дистриб’ютора, бенефіціарами якої є бізнес-партнери чоловіка Білої – Володимир Рижей та Валентин Круковський.

Загалом, Ігор Білий, чоловік головної лікарші, окрім "Галафарм", є співвласником ще 7 компаній, більшість з яких теж пов’язана з фармацевтичним бізнесом.

Схожа ситуація і в головного лікаря Вінницького онкодиспансеру. За останній рік сім’я Володимира Шамрая заробила майже 3,5 млн грн. І хоча дружина працює в цьому ж диспансері за 4 тис. грн на місяць, вона має досить успішний бізнес, кінцевим бенефіціаром якого є сам головний лікар.

Компанія дружини надає діагностичні послуги в сусідньому з онкодиспансером будинку.

Чи варто говорити про те, що обладнання, особливо діагностичного, постійно не вистачає в самих державних клініках, і пацієнтів часто відправляють на діагностику в приватні?

Але цікавий і інший факт. Незважаючи на успішний бізнес дружини, головний лікар отримує і немалі гроші від фармацевтичних компаній. Так лише за минулий рік вони заплатили пану Шамраю більше 700 тис. грн. І всі з них – мають препарати для лікування онкохворих.

МІЛЬЙОНЕРИ ПРОТИ РЕФОРМИ

Таких прикладів можна перелічувати довго. Якщо ж ви глянете декларації головних лікарів великих центральних клінік, чи клінік, підпорядкованих Академії наук – ви будете вражені ще більше.

Один з ключових критиків реформи – Борис Тодуров, лише в готівці разом з дружиною задекларував близько 427 тис. доларів, а також будинок, площею 685.5 кв.м.

2 квартири в Києві загальною площею 247,8 кв.м., 4 земельні ділянки та 2 авто – Audi A8 та Hyundai Tucson, який він нещодавно переоформив на дочку.

Про те, що його інститут купує ліки по завищеним цінам, тендерним комітетом керує бізнес-партнер дружини вже було декілька розслідувань.

Іншим критиком реформи виступає заступник головного лікаря Інституту нейрохірургії Академії наук Андрій Гук.

На жаль, по закону він не був зобов’язаний подавати декларацію, але його керівник – головний лікар Інституту нейрохірургії Педаченко Євгеній Георгійович її подав.

Пан Педаченко, разом з дружиною задекларували 5 земельних ділянок, 2 будинки, один з яких на 400 кв.м. в елітному передмісті Києва, 2 квартири, одна з яких в Криму та елітне авто Audi Q7. Готівкою в сім’ї на двох задекларовано майже 100 тис. дол.

І це все – за роки роботи в системі охорони здоров’я, при мізерних зарплатах лікарів та медичного персоналу.

Цікаво інше – пан Педаченко, мабуть не знав, що йому доведеться декларувати, коли отримував винагороду від фармацевтичних компаній (зокрема фармкомпанії "Такеда"), які тепер доводиться декларувати лікарям, і такі випадки непоодинокі.

Ще більше вражає декларація директора Інституту хірургії трансплантології НАМН України ім. Шалімова.

Його керівник Олександр Усенко задекларував, що позичив невідомій особі майже півмільйона доларів.

Разом з дружиною він володіє трьома будинками в передмісті Києва (239 кв.м., 292 кв.м. та 298 кв.м.), двома квартирами загальною площею 243,9 кв.м. та трьома автомобілями: Toyota Hilux (1996 року), Volkswagen Amarok та Toyota Rav-4 (обидві 2013 року).

Крім того пан Усенко має 3 земельні ділянки та задекларував на двох з дружиною 192 тис. доларів готівки.

Як же так сталося, що де-юре бідні головні лікарі, виявляються іноді багатшими за більшість народних депутатів та політиків?

Чому в той час, коли лікарі в лікарнях та поліклініках заробляють копійки, головні лікарі живуть в заможних статках?

Насправді в медичній сфері існує такий самий перекіс, як і в усій країні. Є "медична еліта" головних лікарів, до якої найчастіше потрапляють вже по спадковому принципу. Подивіться на сім’ю Бориса Тодурова – і дружина, і дочка, і син – лікарі. Дочка вже захистила кандидатську і працює в інституті батька. Син так само вчиться на кардіохірурга.

Фактично головні лікарі, академіки – це та "еліта", яка першою виступила проти реформи, яка запровадить офіційні платежі та виведе з тіні готівку в лікарнях. І судячи з їх декларацій – їм є що втрачати.

Гірше інше – багато народних депутатів та політичної еліти "проходили" через клініки цих лікарів, лікували в них своїх родичів, і тому готові й надалі бойкотувати реформу охорони здоров'я, прикриваючись популістичними гаслами, обговореннями та створенням робочих груп, в той час як корупційна машина працює і далі на збагачення обраних.

Олександра Устінова, член правління "Центру протидії корупції" для УП