«Гірник-Спорт» на виїзді переграв «Олександрію»

30.01.2017 Поділитися

Горішньоплавненські футболісти здобули третю перемогу поспіль на зборах, перегравши молодих олександрійців з рахунком 3:1.

ФК «Олександрія» (U-19) - «Гірник-Спорт» - 1:3

Голи: Голядніец, 29 (0: 1), ІНП, 41 (0: 2), Моісеєнко, 50 (0: 3). «Олександрія» відігралася на 52-й хвилині.

У заключний день збору команда Сергія Пучкова провела товариський поєдинок на виїзді з молодіжним складом ФК «Олександрія» (U-19).

У порівнянні з попередніми двома поєдинками Сергій Пучков не проводив такий великий ротації, трохи звузивши коло претендентів на потрапляння до складу. У цьому поєдинку суперником нашої команди став молодий, але амбітний колектив ФК «Олександрія» (U-19).

Було помітно, що господарі поля хотіли проявити себе з представником першої ліги. І треба сказати, що суперник дуже гідно протистояв «гірникам» більшу частину матчу. Хвилин двадцять нашій команді треба було, щоб освоїтися на штучному полі КСК «Ніка» і ще до перерви забезпечити собі перевагу в два забиті м'ячі.

До того, як відкрити рахунок «Гірник-Спорт» провів дві створили два гольових моменти. В одному з епізодів на 26-й хвилині один з гравців не зміг реалізувати вихід один на один. А через дві хвилини «гірники» зробили швидкий перехід з оборони в атаку, яка завершилася ударом одного з гравців нашої команди. Голкіпер ФК «Олександрія» (U-19) перевів м'яч на кутовий, після якого і був відкритий рахунок. Володимир Корольков виконав подачу в штрафну, де в боротьбі з гравцем суперників, одним дотиком, м'яч в ворота олександрійців перевів захисник «Гірника-Спорт» Олександр Голядінец - 1: 0.

До перерви команді Сергія Пучкова вдалося подвоїти рахунок. М'яч знову був забитий після стандарту: на 41-й хвилині після боротьби у штрафному майданчику навіс замкнув один з гравців нашої команди, які перебувають на перегляді.

Після перерви в складі «Гірника-Спорт» відбулися заміни. У підсумку після відходу з поля Володимира Королькова, капітанська пов'язка перейшла до Олексія Моїсеєнко, напористість якого зробила свою справу на 50-й хвилині. Новоспеченому капітану вдалося підхопити м'яч після власного невдалого прострілу, увірватися в штрафну суперників і після прицільного удару встромити м'яч в лівий нижній кут воріт голкіпера ФК «Олександрія» (U-19). Другий матч поспіль Олексій Моїсеєнко не покидає поле без забитого м'яча.

Не минуло й дві хвилини, як молодіжний склад «Олександрії» зумів відігратися після кутового. «Гірники», намагаючись підстрахувати воротаря після виходу з воріт, невдало відбили м'яч – прямо в центр штрафного майданчика. І вже звідси гравець господарів ударом головою відіграв один м'яч. У час, що залишився «Гірник-Спорт» знову міг збільшувати визнав до великого і забивати два-три голи, проте завершити були гольові моменти нашим футболістам так і не вдалося. У підсумку перший свій навчально-тренувальний збір «Гірник-Спорт» завершив третій перемогою.

Після цього поєдинку команда отримала невеликий відпочинок. Футболісти продовжать підготовку до сезону 1 лютого, коли знову зберуться на другий навчально-тренувальний збір. Чергова товариська гра ФК «Гірник-Спорт» планується 4 лютого. У Кременчуці вони зіграють проти «Динамо» з Решетилівки.

Віталій Кравченко