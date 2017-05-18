«Гірник-Спорт» обіграв «Суми» та залишається в Першій лізі

18.05.2017 Поділитися

Горішньоплавнівці обіграли вдома «Суми» в матчі 30-го туру Першої ліги.

«Гірник-Спорт» 1:0 «Суми»

Гол: Дячук, 25.

«Гірник-Спорт»: Ситников, Кравчук, Цапій, Носарєв, Коваленко, Разуваєв, Корольков (Панасенко, 76), Павлик (Сахневич, 8), Моїсеєнко, Шевчук, Дячук (Яворський, 68).

Запасні: Ткаченко, Голядинець, Ченбай, Курелєх.

Головний тренер: Сергій Пучков.

«Суми»: Литвиненко, Жук, Стеценко, Суходуб, Іванов, Кропивний, Недоля (Ігнатенко, 73), Савін, Захаревич (Коновалов, 68), Яровенко (Муховиков, 64), Богачов.

Запасні: Штанько, Луговий, Олійник, Жариков.

Головний тренер: Анатолій Безсмертний.

Попередження: Шевчук, 45+3, Моїсеєнко, 49 – Суходуб, 30, Стеценко, 45+2, Іванов, 61.

Вилучення: Суходуб, 82.

Сум приїхали до Горішніх Плавнів у рішучому настрої, щоб дати бій «Гірнику-Спорт». Перед цим хлопці Анатолія Безсмертного виграли дві поспіль зустрічі з сумарним рахунком – 5:0. В істотно зміненому складі сумчан у весняній частині чемпіонату є знайомі гірникам футболісти – це капітан команди Павло Іванов і опорний півзахисник Дмитро Кропивний, які виступали за гірників у першому колі, а також Антон Савін, який грав у складі господарів в попередніх сезонах. У складі «Гірника-Спорт» в даний момент виступає Олексій Разуваєв.

Незважаючи на те, що багато гравців добре знали один одного, дебют поєдинку носив явно не дружній характер. У перші десять хвилин гравцям господарів довелося надавати медичну допомогу. Але якщо Сергій Дячук після ігрового зіткнення все ж вийшов на поле з пов'язкою на голові, то Юрій Павлик не зміг продовжити поєдинок. Тренерський штаб «Гірника-Спорт» вже на восьмій хвилині змушений був зробити ранню заміну. В результаті Павлика замінив Андрій Сахневич, що вийшов на місце правого захисника, а грав на цій позиції Євген Коваленко, який перейшов у півзахист – на місце Павлика.

Втім, хороша взаємозамінність флангових гравців – це один із козирів нинішнього «Гірника-Спорт». Ближче до середини першого тайму підопічні Сергія Пучкова все ж перехопили ініціативу і реалізували її у забитий м'яч. На 25-й хвилині Юрій Цапій спочатку ввів м'яч з ауту, а потім зробив гольовий пас на Сергія Дячука, який не побоявся з травмою голови вступити в боротьбу. У результаті м'яч після удару головою форварда гірників змінив напрямок, зачепивши по дорозі і голову захисника «Сум». Гол у результаті записали на Дячука, для якого це перший м'яч у весняній частині чемпіонату.

«Суми» вдавалися до спроб відігратися ще до перерви і провели кілька небезпечних атак. Небезпечно на 37-й хвилині по воротах пробивав Антон Савін, але м'яч після його удару головою пролетів поруч зі штангою. А на 43-й хвилині лідер атак сумчан Олександр Яровенко готовий був уже відправити м'яч у сітку воріт, але в останній момент на шляху м'яча опинився Коваленко.

Після перерви «Суми» вже не були такі активні в атаці, оскільки змушені постійно оборонятися і відображати постійні небезпечні випади господарів. «Гірник-Спорт» традиційно створив відразу кілька стовідсоткових нагод збільшити рахунок, проте в цей день блискуче у воротах сумчан діяв Олександр Литвиненко. Кілька разів він відбивав небезпечні удари Андрія Шевчука, але кращому бомбардирові «Гірника-Спорт» не вдалося оформити дев'ятий свій м'яч.

З'явився на полі з лави запасних Вадим Яворський та вивів один на один Євгенія Коваленко, якому вдалося перекинути воротаря суперника, але потрапити в ворота не вийшло. На 82-й хвилині Яворський змусив сфолити на собі Богдана Суходуба, який заробив друге попередження і залишив команду вдесятьох.

Після цього видалення доля матчу була практично вирішена. «Гірники» продовжили атакувати. Як мінімум три можливості упустив Шевчук, а в кінцівці поєдинку відкрити рахунок весняним голам за «Гірник-Спорт» міг Вадим Яворський. Однак після його виходу один на один Литвиненко знову проявив чудеса своєї реакції і рукою відбив м'яч. У заключній атаці по воротах з-під захисника пробивав Олексій Моісеєнко, але м'яч пройшов поруч зі штангою. Фінальний свисток застав «Гірник-Спорт» в атаці.

Віктор Карпенко