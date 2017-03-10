«Гірник-Спорт» переграв прем’єр-лігову «Олександрію»

10.03.2017 Поділитися

У першому контрольному поєдинку четвертого навчально-тренувального збору ФК «Гірник-Спорт» обіграв команду прем'єр-ліги.

«Олександрія» - «Гірник-Спорт» - 0:1. Гол: Дячук, 45.

«Олександрія»: Леванідов, Шкіндер, Бондаренко, Гітченко, Сімінін, Старенький, Полярус, Леонов, Банада, Чантурішвілі, Пономар. Головний тренер - Володимир Шаран.

«Гірник-Спорт» (1-й тайм, в дужках гравці, які виходили на заміну у 2-му таймі): Ситников (Ткаченко), Сахневич, Курелех (Кравчук), носаря (Голядінец), Коваленко (ІНП), Ляшенко, Корольков , Мойсеєнко, Разуваєв (Павлик), Дячук, Яворський. Головний тренер - Сергій Пучков.

Без сумніву, що «Олександрія» була найсильнішим суперником з усіх спаринг-партнерів, проти яких «гірники» грали на зборах. Незважаючи на відсутність в заявці багатьох провідних гравців олександрійців, склад суперника не виглядав слабким. Володимир Шаран в цьому поєдинку перевірив гравців першої команди, у яких з різних причин було не так багато практики.

«Гірник-Спорт» впевнено розпочав поєдинок і перемістив гру на половину поля суперника. Однак після першої п'ятихвилинки, «Олександрія» за рахунок довгих передач намагалася перевести гру в штрафну «Гірника-Спорт». У дебюті господарі завдали небезпечного удару, але м'яч пролетів вище воріт. Ще не раз гравці «Олександрії» переводили гру в штрафну «гірників», але оборона нашої команди грав надійно, в деяких випадках команду виручав наш голкіпер Антон Ситников.

Ближче до перерви, «Гірник-Спорт» частіше почав загрожувати воротам «Олександрії». Одну з атак після передачі Андрія Сахневича ударом головою замикав Вадим Яворський, але м'яч опинився в руках у воротаря олександрійців Максима Леонідова. Коли вже здавалося, що перший тайм завершиться нульовою нічиєю, підопічні Сергія Пучкова провели результативну атаку. З правого флангу м'яч в штрафну господарів направив Андрій Сахневич. Потім м'яч відскочив до Олександра Разуваєву, який негайно завдав удару по воротах. Однак після цього м'яч в ворота суперника головою переправив Сергій Дячук. Рахунок став 0:1.

Після перерви в складі «Олександрії» на заміни виходили представники дублюючого складу команди, проте гра не заспокоїлася: небезпечні моменти виникали біля воріт обох команд. У складі «Гірника-Спорт» небезпечно бив по воротах Олексій Моісеєнко. Постійно тримав в напрузі оборону суперника Вадим Яворський. В одному з епізодів він виявився один на один з голкіпером суперників, але страж воріт «Олександрії» в останній момент зреагував на удар.

Господарі також мали можливість засмутити «гірників» і зрівняти рахунок, проте в той момент «Гірник-Спорт» виручив голкіпер Олександр Ткаченко, який замінив у другому таймі Антона Ситникова.

Непроста гра з гідним суперником завершилася мінімальною перемогою «Гірника-Спорт» - 1: 0 і додала настрою нашій команді в подальшій роботі на заключному зборі перед поновленням чемпіонату.

Наступний контрольний поєдинок «Гірник-Спорт» проведе в суботу, 11 березня. Суперником нашої команди стане представник другої ліги - «Інгулець-2» (Петрово). Початок матчу - о 14:00.

Віктор Карпенко