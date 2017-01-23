«Гірник-Спорт» переміг у першому матчі року

23.01.2017 Поділитися

Дебютний контрольний поєдинок на першому зимовому тренувальному зборі дав можливість головному тренеру «Гірника-Спорт» Сергію Пучкову перевірити наявних в його розпорядженні кандидатів на потрапляння в команду.

«Гірник-Спорт» 2:0 «Олімпія»

Голи: Корольков, 3; Яворський, 31.

Контрольний матч. 22 січня 2017 року. Стадіон «Кремінь-Арена» (м.Кременчук). - 3 градуси. Арбітр - Олександр Садовій, асистенти - Анатолій Харахайчук і Тетяна Власенко.

Суперником «гірників» виявився один з лідерів футболу Полтавщини - «Олімпія» з Савинців, якій у минулому сезоні вдалося зробити дубль - виграти чемпіонат і Кубок Полтавської області. Для обох команд це був перший поєдинок року на великому полі.

Якщо «Гірник-Спорт» тільки почав свій збір, то команда з Савинців останнім часом брала участь в районних змаганнях з футзалу, а перейшовши на штучний газон «Кремінь-Арени», виглядала цілком гідно проти команди, яка бере участь у Першій лізі чемпіонату України.

Обидві команди активно розпочали поєдинок. «Олімпія» не збиралася відсиджуватися в обороні і сміливо переходила з оборони в атаку. Однак саме у «Гірника-Спорт» одна з перших атак стала гольовою, а перший гол вийшов дещо курйозним.

На 3-й хвилині, вийшов на цей матч з капітанською пов'язкою Володимир Корольков, отримав м'яч від Юрія Малея, і увійшовши в штрафний майданчик спробував зробити передачу, проте м'яч після підкату гравця «Олімпії», завдяки рикошету, залетів в сітку воріт - 1:0. Відзначимо, що Володимир Корольков мав шанс оформити у цій грі дубль, але обмежився одним забитим м'ячем.

Характер поєдинку не змінився, команди грали на зустрічних курсах. Не раз в гру доводилося вступати голкіперу «гірників» Микиті Крюкову. До перерви «Гірнику-Спорт» вдалося подвоїти рахунок. Олексій Моісеєнко зіграв на Вадима Яворського, який підійде до штрафного майданчика, пробив з лівої ноги - 2: 0.

У другому таймі склад «Гірника-Спорт» повністю змінився. З гравців, які виступали в нашій команді у першій частині чемпіонату, опинилися Антон Ситников, який грав з капітанською пов'язкою, і Роман Бобак, який діяв на правому фланзі оборони. В іншому на полі з'явилися футболісти, які є потенційними новачками команди.

У середу, 25 січня, «Гірник-Спорт» планує провести на «Кремінь-Арені» свій другий контрольний поєдинок. Суперником команди Сергія Пучкова знову стане «Олімпія». Третій контрольний матч «Гірник-Спорт» має намір провести в суботу, 28 січня в Олександрії. Суперником нашої команди стане молодіжний склад ФК «Олександрія».

Відділ моніторингу