«Гірник-Спорт» поразкою «Інгульцю» завершив перші збори

29.06.2017 Поділитися

ФК «Гірник-Спорт» провів зустріч з «Інгульцем», завершивши перший навчально-тренувальний збір.

ФК «Гірник-Спорт» 0:1 «Інгулець»

Гол: Нємтінов, 82.

«Гірник-Спорт»: Мирний (ІНП, 65), Цапій (Коваленко, 46), Кравчук (Голядинець, 46), Носарєв (Курелєх, 46), ІНП, Моїсеєнко (Разуваєв, 46), Корольков (к) (Панасенко, 46), ІНП (Павлик, 46), ІНП, Фаюк, Шевчук (Прутян, 46).

Головний тренер – Сергій Пучков.

«Інгулець»: Ганєв (Попович, 46), Павлов, Медведєв, Світличний (Кретов, 75), Коцюмака, Клименко (Прошенко, 61), Павелько (Рябушко, 58), Синегуб, Січінава (Нємтінов, 65), Боровський (Шарко , 46), Запорожець.

Головний тренер – Сергій Лавриненко.

Попередження: ІНП, 41, Голядинець, 84 - Павлов, 44, Шарко, 77, Запорожець, 86, Коцюмака, 88, Прошенко, 89.

Для обох команд цей поєдинок завершував перший тренувальний збір. Наприклад, футболісти «Гірника-Спорт» підійшли до цієї зустрічі на тлі навантажень, пов'язаних вз дворазовими тренуваннями, а також зігравши напередодні поєдинок з аматорською командою «Геологія» (Нова Галещина).

Додатковою складністю стала спекотна погода. Можливо, і цим позначається те, що до перерви у обох команд було не так багато моментів. В основному гра йшла в середині поля. З перших хвилин у «Інгульця» в стартовому складі діяли новобранці команди цього міжсезоння центральний захисник Віталій Павлов і крайній захисник Олег Синьогуб, який був одним з найактивніших гравців у складі суперника. Після перерви «Інгулець» не став кардинально змінювати склад, вносячи лише нечисленні зміни в складі. Сергій Пучков традиційно після перерви на 90 відсотків змінив склад. Так на другий тайм з капітанською пов'язкою команду на поле вивів захисник Валерій Курелєх. А пізніше був замінений і воротар, який грав із перших хвилин зустрічі. Ця заміна стала ключовою. На 82 хвилині Немтінова вдалося випередити воротаря гірників і відправити м'яч у сітку – 0:1. Для «Інгульця» це перший забитий м'яч у контрольних поєдинках літнього міжсезоння.

Незважаючи на навантаження після першого збору «Гірник-Спорт» у другому таймі активно діяв в атаці та створив кілька загроз воротам гостей. У плані видовищності це був не найкращий поєдинок, проте і не цікавим його не назвеш. У ході матчу гравці не щадили себе і суперника в єдиноборствах. Арбітр зустрічі пред'явив 7 жовтих карток, з яких п'ять виявилося на рахунку гравців «Інгульця».

Після цього матчу у гравців «Гірника-Спорт» буде два вихідних, а потім команду чекає другий навчально-тренувальний збір, протягом якого також будуть контрольні гри. Вже відомі суперники двох найближчих спарингів на другому зборі. 3 липня «Гірник-Спорт» зіграє з командою «Ворскла» (U-21). А 5 липня на запасному полі спорткомплексу «Юність» в Горішньому Плавнях «Гірник-Спорт» приймає «Дніпро». Обидва матчі розпочнуться о 17:00.

За словами Сергія Пучкова, два гравці, що перебували на перегляді залишаються з командою на другий збір. Залишився задоволеним спарингом і головний тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко, зазначивши, що справедливим підсумком поєдинку була би нічия.

Віктор Карпенко