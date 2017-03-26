«Гірник-Спорт» розгромив одного з лідерів Першої ліги «Черкаського Дніпра»

26.03.2017 Поділитися

«Гірник-Спорт» будинку красиво здолав «Черкаський Дніпро» (5:2) у 22 турі Першої ліги.

У своєму першому домашньому матчі «Гірник-Спорт» крупно переграв «Черкаський Дніпро». Господарі поля зробили камбек ще в першому таймі, який виявився вельми результативним.

Головний тренер «Гірника-Спорт» Сергій Пучков стримав своє слово і в порівнянні з попередньою гостьовий грою в Охтирці справив корективи в складі. У порівнянні з попереднім матчем в складі гірників сталося три зміни. Дискваліфікованого Ігоря Носарєва в центрі оборони замінив Олександр Голядинець. В атаці замість Вадима Яворського вийшов Сергій Дячук. Також знайшлося місце в старті Юрію Павлику, який посів місце на правому фланзі півзахисту замість Олексія Разуваєва. В іншому головний тренер «Гірника-Спорт» змін на позиціях футболістів не зробив: місце у воротах зайняв Олександр Ткаченко, справа в захисті діяв Андрій Сахневич, зліва – Євген Коваленко, центр оборони разом з Голядиньцем цементував Валерій Курелех. В опорній зоні півзахисту діяли Володимир Корольков і Сергій Панасенко. Роль крайніх півзахисників виконували Юрій Павлик (праворуч) і Олексій Моісеєнко (зліва). Попереду в парі з Дячуком загрозу супернику створював Андрій Шевчук.

У порівнянні з попереднім туром були зміни і в складі команди з Черкас. Це, перш за все, стосується останнього рубежу – замість Максима Кучинського місце в воротах зайняв Орест Будюк. На лавці запасних виявилися захисник Леван Махарадзе та Олег Маїк. Вадим Євтушенко в Горішніх Плавнях віддав перевагу наступним футболістам: в обороні діяли: зліва – Олег Синьогуб, праворуч – Денис Балан, в центрі – Олег Тарасенко та Роман Гончаренко. За опорну зону дніпрян відповідали Олександр Цибульник і Олексій Савченко. Справа в півзахисті діяв Антон Крамар, зліва – Юрій Бушман. В атаці досвідченому Олександру Ковпаку допомагав Денис Скепський.

Вже з перших хвилин гості намацали слабкі місця у господарів, проводячи свої атаки правим флангом. Саме звідси випливали загрози від Антона Крамара. Саме завдяки його зусиллям гості вели в рахунку з перевагою в два м'ячі вже до 13 хвилини. Після прострілу Крамара рахунок на 11 хвилині відкрив Юрій Бушман – 0:1. Через дві хвилини Крамар робив простріл зі свого флангу і м'яч потрапив у руку Євгену Коваленко, який перебував у своєму штрафному майданчику. Арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку, після чого пенальті реалізував Денис Скепський – 0:2.

Згодом ця перевага, яке дніпрянам далося з деякою легкістю, зіграло з командою Вадима Євтушенка злий жарт. Футболісти «Гірника-Спорт» не стали панікувати та зробили все, щоб ситуація не повторилася подібно до тієї, яка була в матчі в Охтирці. Уже в першому таймі «гірники» змогли зробити неймовірний камбек, відправивши в сітку воріт суперника чотири м'ячі.

Автором першого домашнього гола став Андрій Сахневич. На 17 хвилині він першим зміг відправити м'яч у сітку воріт поле стандарту у виконанні Олексія Моісеєнко – 1:2. Натхненний цим успіхом «Гірник-Спорт» вже через чотири хвилини зрівняв рахунок: Сергій Панасенко наважився на дальній удар, і м'яч, зачепивши Сергія Дячука, змінив напрямок і дезорієнтував голкіпера дніпрян – 2:2. В діях гравців Черкаського Дніпра відчувалася якась розгубленість, чим і скористалися господарі. На 24 хвилині гості з порушенням правил зупинили Сергія Дячука біля кута свого штрафного майданчика. Удар у виконанні Володимира Королькова воротар гостей Орест Будюк відбив, проте Андрій Шевчук вдало підхопив м'яч і невідпорним ударом відправив його в ворота – 3:2. Футболісти Гірника-Спорт не зупинилися на досягнутому і організували гол у роздягальню. На останніх секундах першої половини Олексій Моісеєнко головою відправив м'яч у ворота гостей поле передачі Юрія Павлика – 4:2.

Після перерви гості так і не змогли відійти від шоку, який справив на них камбек у виконанні підопічних Сергія Пучкова. Якихось особливих загроз або навалу на ворота Олександра Ткаченка в дебюті другого тайму черкащани не організували. Мало того, на 57 хвилині гості залишилися в меншості: Денис Балан грубо прямою ногою зіграв проти Володимира Королькова, за що отримав червону картку.

Після цього епізоду гості виглядали приреченими. Вадим Євтушенко постарався підбадьорити свою команду, провівши всі належні заміни, проте бажаного ефекту Черкаському Дніпру це не принесло. У той же час «Гірник-Спорт» закріпив свій успіх на 83 хвилині. Заключну результативну атаку в цьому матчі почали Сергій Панасенко та Вадим Яворський, оформити дубль в цьому матчі Андрію Шевчуку допоміг Юрій Павлик, який зробив свою другу результативну передачу в цьому поєдинку.

В результаті великої перемогою 5:2 «Гірник-Спорт» зазначив тренерський домашній дебют Сергія Пучкова.

Віктор Карпенко