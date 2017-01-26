«Гірник-Спорт» ще раз обіграв савинську «Олімпію»

26.01.2017 Поділитися

Команда з Горішніх Плавнів вдруге за 3 дні одержала перемогу у матчі з «Олімпією» із Савинців.

«Гірник-Спорт» 4:0 «Олімпія»

У Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена» відбувся товариський матч між командами ФК «Гірник-Спорт» і «Олімпією». Матч закінчився з розгромною перевагою професіоналів над аматорами.

Гра відбувалася за однозначної переваги «гірників». То ж «бронзовим» призерам Першої ліги позаминулого сезону не було складно реалізувати свої можливості.

Нагадаємо, що 22 січня ці дві команди також грали між собою. Тоді «червоно-чорні» переграли «олімпійців» 2:0. Голами відзначилися Корольков і Яворський.

Віктор Карпенко