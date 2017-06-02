«Гірник-Спорт» та «Полтава» зійдуться в обласному дербі «за 6 очок»

02.06.2017 Поділитися

Без сумніву, що будь-яка зустріч земляків-суперників носить принциповий характер. У полтавському дербі також очікується запекла боротьба і вельми цікавий матч. Команди є сусідами в турнірній таблиці. У ролі наздоганяючих розташувалися господарі матчу, що займають 12-е місце (39 очок). Гірник-Спорт йде 11-м, випереджаючи свого суперника на три очки. У разі успіху господарів доведеться рахувати різницю забитих і пропущених м'ячів, яка перед грою була наступною: у «Гірника-Спорт» (-7), у «Полтави» (-10). Щоб залишити за собою нинішнє місце гірникам необхідно не програти. Чи не вплине на нинішнє місце і мінімальна поразка, проте команда Сергія Пучкова серйозно налаштовується на гру і спробує виконати свої завдання і спробує обійти розташований на одну сходинку вище Арсенал-Київ.

В останній раз між собою команди грали на передостанньому зимовому зборі Гірника-Спорт. Так вийшло, що тоді грою з «Полтавою» «Гірник-Спорт» завершив контрольні матчі на третьому за рахунком і передостанньому зборі взимку. Той поєдинок, який пройшов на тренувальній базі полтавчан завершився внічию – 1:1. Голом у нашій команді відзначився нинішній кращий бомбардир гірників Андрій Шевчук. З грою першого кола з «Полтавою» у «Гірника-Спорт» пов'язані хороші спогади. Поєдинок тоді завершився крупною перемогою нашого клубу – 4:0.

У передостанньому турі Полтава поступилася в гостях аутсайдеру – Скалі (1:3), зазнавши четвертої поспіль поразки. Через два дні після цього матчу керівництво клубу застосувало до клубу дисциплінарних санкцій і оголосили про виставлення на трансфер захисника Вадима Парамонова і півзахисника Максима Зеленевича. До речі, в грі з Гірником-Спорт не допоможе полтавцям півзахисник Юрій Соломка, який пропустить поєдинок через дискваліфікацію.

На початку травня в ФК Полтаві відбулася тренерська перестановка. Клуб розірвав контракт з головним тренером команди Юрієм Ярошенко, якого на цій посаді змінив Володимир Прокопіненко. Проте, Полтава є серйозним суперником, який в цьому сезоні став чвертьфіналістом Кубка України і до недавнього часу дивував переможною постійністю у виїзних поєдинках. Таких у весняній частині чемпіонату у Полтави було шість поспіль!

Гірник-Спорт відправиться в Полтаву в день матчу. Команда поїде до обласного центру в гарному настрої. В її стані немає дискваліфікованих і травмованих. У минулому турі голкіпер Антон Ситников увійшов до збірної туру, а капітан команди Володимир Корольков оформив свій 25-й м'яч у першій лізі.

Здається, що у Сергія Пучкова буде кого з футболістів вибрати на останній матч чемпіонату. Можливо, це буде склад, що грав з Арсеналом-Київ, а можливо будуть зміни, після яких ми побачимо досить незвичний склад Гірника-Спорт.

Для обох команд це вже буде 16-а в історії їхніх стосунків зустріч і п'ятий поєдинок у рамках чемпіонату України в Першій лізі.

Чемпіонат України. Перша ліга. 34-й тур. 02 червня 2017 року. 17:00. Полтава. Стадіон «Локомотив».

Арбітр: Олександр Шандор (Львів).

Асистенти: Станіслав Марулін (Херсонська обл.), Дмитро Попельницький (Кропивницький).

Резервний арбітр: Денис Резніков (Кам'янське).

Інспектор: Віктор Шаленко (Харків).

СТАТИСТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН КОМАНД

У чемпіонатах і кубках України: 15: + 5 = 2-8; 18:16 На користь Гірника-Спорт.

На поле Гірника-Спорт: 8: + 3 = 1-4; 12:10 На користь Гірника-Спорт.

З них у Першій лізі: 5: + 3 = 0-2; 10: 6 На користь Гірника-Спорт.

На полі Гірника-Спорт: 3: + 2 = 0-1; 9: 5 На користь Гірника-Спорт.

ОСТАННІЙ МАТЧ КОМАНД. СЕЗОН 2016/2017.

Гірник-Спорт - Полтава – 4:0 (Марусич, 1, Кирієнко, 33, Ламко, 47, Малєй, 77).

5 листопада 2016 року. Горішні Плавні. СК «Юність». 14:00

Віктор Карпенко