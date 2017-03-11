«Гірник-Спорт» у 12 товариському матчі зійдеться з другою командою «Інгульця»

11.03.2017 Поділитися

«Гірники» проведуть дванадцятий за рахунком контрольний поєдинок на зборах.

Суперником команди Сергія Пучкова стане клуб другої ліги «Інулец-2» з села Петрово. Вперше «Гірник-Спорт» проведе матч на домашньому спорткомплексі «Юність». Правда, поки наші футболісти випробують трав'яний газон запасного поля, на якому лише кілька днів тому проводили коротку пробну тренування.

До цього наша команда проводила всі три тренувальні збори на стадіоні «Гірник» зі штучним покриттям. Однак напередодні гри з «Інгульцем-2» тренерський штаб вирішив все ж звикнути до натурального трав'яного газону, в результаті наша команда провели п'ятничну тренування на стадіоні в сусідній Дмитрівці.

Нагадаємо, що на цьому тижні «Гірник-Спорт» на виїзді провів товариську зустріч з клубом прем'єр-ліги «Олександрією». У цьому поєдинку команда Сергія Пучкова здобула мінімальну перемогу – 1:0.

Одним із завдань як у поєдинку з «Олександрією», так і в матчі з «Інгульцем-2» стане пошук оптимальної кандидатури на позицію лівого півзахисника. Нагадаємо, що раніше проходив збір Дмитро Олійник не заявлений за «Гірник-Спорт», оскільки це був би у футболіста вже третій перехід, який не передбачений регламентом ПФЛ України.

Поки що в заявку «Гірника-Спорт» на другу частину чемпіонату України включені 23 футболіста.

Поєдинок з «Інгульцем-2» стане для «Гірника-Спорт» дванадцятим контрольним поєдинком під час навчально-тренувальних зборах. Раніше в 11 поєдинку були здобуті 7 перемог, 3 нічиї та 1 поразка.

Контрольні поєдинки «Гірника-Спорт» під час зимової перерви в чемпіонаті України.

22 січня. Матч № 1

«Гірник-Спорт» - «Олімпія» (Савинці) - 2:0. Голи: Корольков, 3, Яворський, 31.

26 січня. Матч № 2

«Гірник-Спорт» - «Олімпія» (Савинці) - 4:0. Голи: Яворський, 2, ІНП, 30, Прутян, 54, Моісеєнко, 70.

29 січня. Матч № 3

«Олександрія» (U-19) - «Гірник-Спорт» - 1:3. Голи: Голядінец, 29, ІНП, 41, Моісеєнко, 50.

3 лютого. Матч № 4

«Гірник-Спорт» - «Металург Запоріжжя» - 2:0. Голи: Разуваєв, 70, Коваленко, 79 з пенальті.

5 лютого. Матч № 5

«Гірник-Спорт» - «Динамо» (Решетилівка) - 4:1. Голи: носаря, 6, Дячук, 61, носаря, 67, ІНП, 87.

8 лютого. Матч № 6

«Кремінь» (U-17) - «Гірник-Спорт» - 0:5. Голи: Кравчук, 61, Олійник, 65, Дячук, 71, Прутян, 78, Дячук, 82.

12 лютого. Матч № 7

«Гірник-Спорт» - «Олександрія» (U-21) - 1:1. Гол: Олійник, 9.

19 лютого. Матч № 8

«Мир» - «Гірник-Спорт» - 0:0.

22 лютого. Матч № 9

«Кремінь» - «Гірник-Спорт» - 2:0.

27 лютого. Матч № 10

«Полтава» - «Гірник-Спорт» - 1:1. Гол: Шевчук, 75.

7 березня. Матч № 11

«Олександрія» - «Гірник-Спорт» - 0:1. Гол: Дячук, 45.

11 березня. Матч № 12

«Гірник-Спорт» - «Інгулець-2»

Віктор Карпенко