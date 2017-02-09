«Гірник-Спорт» у дербі розгромив «Кремінь»

09.02.2017 Поділитися

ФК «Гірник-Спорт» провів шостий контрольний поєдинок в зимовий період, обігравши юніорів «Кременя» - 5:0.

«Гірник-Спорт» 5:0 ФК «Кремінь» (U-17)

Голи: ІНП, 61 (1:0), Олійник, 65 (2:0), Дячук, 71 (3:0), Прутян, 78 (4:0), Дячук, 82 (5:0).

«Гірник-Спорт» (1-й тайм): ІНП (Крюков, 25), Сахневич, Моїсеєнко (к), Голядінец, Курелех, ІНП, Разуваєв, Павлик, ІНП, Олійник, Яворський.

«Гірник-Спорт» (2-й тайм): Ситников (ІНП, 25), Сахневич, Голядінец (к) (ІНП, 60), ІНП, Олійник, Коваленко, Разуваєв, Павлик, Прутян, Дячук.

ФК «Кремінь» (U-17): Плаксій, Дудка, Черняєв, Ядришніков, Ліфанов, Васильєв, Сидор, Галата, Маковецький, Казимиров.

На заміну виходили: Борщик, Місюра, Швець.

Морозна погода, що панує у ці дні на Полтавщині, не завадила цьому контрольному поєдинку. В результаті при мінусовій температурі команди активно розпочали поєдинок.

Більш досвідчені гравці, які перебувають на перегляді у «Гірнику-Спорт» відразу ж перевели гру на половину поля суперника. Однак слід віддати належне юним футболістам «Кременя» – вони не знітилися і збудували грамотну оборону, дотримувалися ігрової дисципліни, не даючи можливості «червоно-чорним» спокійно входити до штрафної, позбавивши їх тут певної свободи дій. До перерви рахунок так і не змінився. Хоча м'яч все ж побував у сітці воріт «Кременя», проте в тому епізоді арбітр зустрічі зафіксував напад на воротаря.

У другій половині в складі «Гірника-Спорт» відбулися зміни. На вістрі команди з'явилися Роман Прутян і Сергій Дячук, які були активні протягом усього другого тайму і записали до свого активу голи, довівши рахунок до розгромного.

Правда, до цього «гірники» знову взялися штурмувати ворота юнаків «Кременя», відчайдушно намагались зберегти свої ворота в недоторканності. Однак поступово гравці «Гірника-Спорт» зламали оборону кременчуківців і відкрили рахунок, завдяки захиснику команди, котрий перебуває на перегляді. Потім відзначився Дмитро Олійник, завершивши одну з численних атак «гірників». Ну а потім дубль до свого активу записав Сергій Дячук. П'ятий гол виявився на рахунку Романа Прутяна, який ефектно – п'ятою переправив м'яч у ворота кременчуківців.

У неділю, 12 лютого, ФК «Гірник-Спорт» знову приїде до Кременчука, щоб зіграти заключний контрольний поєдинок на другому навчально-тренувальному зборі. Суперником нашої команди стане молодіжний склад ФК «Олександрія». Початок поєдинку – о 12:00.

Віталій Кравченко