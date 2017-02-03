«Гірник-Спорт» упевнено обіграв запорізький «Металург»

03.02.2017 Поділитися

Перший контрольний матч на другому навчально-тренувальному зборі дозволив головному тренеру Сергію Пучкову переглянути ще одну групу гравців, яка прибула на перегляд в команду. У той же час, це був шанс ще раз заявити про себе всім іншим футболістам, які пройшли з командою перший збір і ведуть боротьбу за місце в складі «гірників».

«Гірник-Спорт» 2:0 «Металург Запоріжжя»

Голи: Разуваєв, 32 (1:0), Коваленко, 38 з пенальті (2:0).

До цього матчу «Гірник-Спорт» підійшов з невеликими втратами. За день до гри невелику травму отримав Володимир Корольков, який не зміг вийти на поле в цьому матчі. Також заліковує травму вихованець ДЮФК «Гірник-Спорт» Максим Самков, який не зміг вийти на матч ще з ФК «Олександрія» (U-19).

У першому таймі команди не змогли вразити ворота, хоча невеликою перевагою володів все ж «Гірник-Спорт». Перед самою перервою «гірники» забили гол, але суддя в цьому епізоді зафіксував положення «поза грою».

Після перерви склад «Гірника-Спорт» зазнав невеликі зміни. Наприклад, повністю змінилася атакующуя лінія команди, а голкіпера, що знаходиться на перегляді, в другому таймі замінив Микита Крюков. Основні події, що вплинули на результат поєдинку відбулися ближче до кінця матчу. Результативним ударам у «гірників» знову передував гол з офсайду. А потім зусиллями грав з капітанською пов'язкою Олексія Моїсеєнко, «Гірник-Спорт» заробив штрафний, який успішно реалізував знаходиться на перегляді футболіст Олексій Разуваєв. Відзначимо, що перед самим голом гості провели заміну воротаря. Тільки вийшов на заміну голкіпер запоріжців ще не увійшов у гру і не зміг встановити надійну стінку і зреагувати на не сильний, але прицільний удар. Так був відкритий рахунок – 1:0.

Другий гол «Гірник-Спорт» забив з пенальті. Його заробив і реалізував один і той же футболіст, який перебуває на перегляді – Євген Коваленко. Цікаво, що пенальті на прохання арбітра довелося пробивати двічі. І перший, і другий удари були точними - м'яч залітав у один і той же лівий нижній від воротаря кут воріт – 2:0.

Незважаючи на те, що «Металург Запоріжжя» рідко загрожував воротам «гірників», проте, у його гравців був шанс відіграти один гол. На останніх хвилинах воріт «Гірника-Спорт» погрожував лідер атак «металургів» Артур Каськов, проте наш голкіпер зіграв надійно і відбив цей сильний удар.

Таким чином, «Гірник-Спорт» здобув четверту перемогу в контрольних поєдинках. Радує, що команда демонструє хорошу гру в обороні і прагнути поліпшити творчі дії в атаці.

Наступний свій контрольний матч «Гірник-Спорт» проведе завтра, в суботу, 4 лютого. Гра знову пройде в Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена». Нашим суперником буде «Динамо» з Решетилівки. Початок зустрічі – о 14:30.

Віталій Кравченко