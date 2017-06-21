«Гірник-Спорт» утратив 4 гравців у міжсезонні, ще 2 на перегляді в інших командах

21.06.2017 Поділитися

Гравці та тренери «Гірника-Спорт» після короткострокової відпустки почали підготовку до майбутнього сезону, пише прес-служба клубу.

Майбутній перший збір буде проводитися в режимі дворазових тренувань – ранкової та вечірньої. За словами Сергія Пучкова футболістам належить виконати великий обсяг роботи, який навряд чи зрівняється з тим, який був у команди в зимове міжсезоння.

Перше тренування після перерви виявилося без великих навантажень. Спочатку футболісти провели традиційну пробіжку навколо тренувального поля, а потім провели вправи із фізичної підготовки.

Під час цих вправи тренер воротарів Олег Божко працював з голкіперами команди. Цього разу їх було двоє – це молодий голкіпер Андрій Рязанцев і ще один страж воріт, що знаходиться на перегляді – Віталій Мирний.

Якщо говорити про кадрові зміни клубу, то за сімейними обставинами команду покинув захисник Андрій Сахневич. Закінчилися контракти у воротарів Микити Крюкова та Антона Ситникова, Останнього запросили на перегляд в «Оболонь-Бровар». Зараз ми переглядаємо голкіпера Віталія Мирного, оскільки раптово з'ясувалося, що Ситников може залишитися в Києві. Також в «Креміні» переглядають Сергія Ченбая, який виявив бажання спробувати там свої сили. Крім того, закінчилася оренда у Вадима Яворського, який повернувся до «Чорноморця».

Але Пучков відзначає, що в цілому вдалося зберегти практично весь кістяк команди. Також на перегляді в «гірників» деякі футболісти, імена яких поки не наважуються назвати. Відомо, що вони всі з команд Першої ліги. Наставник «червоно-чорних» зазначив, що тренерський штаб шукає нападника. Але поки немає кандидатур на цю позицію.

Щодо майбутніх спарингів «Гірника-Спорт» стане відомо пізніше.

Віктор Карпенко