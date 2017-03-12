«Гірник-Спорт» завершив збори впевненою перемогою над «Інгульцем»

12.03.2017 Поділитися

ФК «Гірник-Спорт» вперше зіграв на домашньому спорткомплексі «Юність», впевнено вигравши у представника Другої ліги з рахунком 2:0.

«Гірник-Спорт» 2:0 «Інгулець-2»

Голи: Корольков, 35 з пенальті (1: 0), Моісеєнко, 58 (2: 0).

«Гірник-Спорт»: Ткаченко (Ситников, 65), Сахневич, Курелех (Кравчук, 85), носаря, Коваленко, Моїсеєнко, Разуваєв (Павлик, 48), Ляшенко (Голядінец, 85), Корольков (к) (Панасенко, 70 ), Яворський (Дячук, 61), Шевчук (Фаюк, 65). Головний тренер - Сергій Пучков.

«Інгулець-2»: Гуридов, Зубко, Рижук, Сидоренко, Бесараб, Росляков, Омельченко, Коверник, Колесніков, Кабуладзе, Грущенко. На заміну виходили: Тимашевский, Шишка, Дурда, Хлопків, Данильченко, Рогожин. Головний тренер - Андрій Кононенко.

Гру на запасному полі домашнього спорткомплексу «Юність» місцеві шанувальники футболу чекали з нетерпінням. В результаті нехай навіть в контрольному поєдинку наша команда не залишилася без підтримки своїх уболівальників, які не приховували, що вже скучили за футболом і в цей суботній день прийшли на стадіон, щоб на власні очі побачити зміни, що відбулися в команді, подивитися на дії практично нового колективу під керівництвом Сергія Пучкова.

У першому таймі між командами була практично рівна гра. У перші двадцять хвилин команди обмінялися атаками, завершальний удар по воротами. Першими на 10-й хвилині наші ворота атакували гості, але удар пройшов повз ворота. Через чотири хвилини вже Вадим Яворський пустив м'яч поруч зі штангою. На початку першої двадцятихвилинки команди обмінялися вже попередженнями. У господарів «гірчичник» виявився на рахунку Олексія Разуваєва.

Ближче до перерви ініціатива поступово перейшла до «Гірнику-Спорт», який все частіше атакував ворота «Інгульця-2». У підсумку за десять хвилин до перерви гості пропустили черговий випад нашої команди, порушивши правила у власному штрафному майданчику. Пенальті в нашій команді заробив Андрій Шевчук, а реалізував одинадцятиметровий капітан команди Володимир Корольков.

До перерви гості зробили дві спроби атакувати ворота «Гірника-Спорт», проте в обох моментах надійно відіграв у воротах Олександр Ткаченко.

У другій половині «Гірник-Спорт» повністю контролював хід гри, а ось у «Інгульця-2» вироблені заміни не змогли підсилити гру. Після змін у складі гостей небезпечних моментів біля воріт команди з Петрове стало з'являтися все більше. Господарі поля мали чимало шансів, щоб довести рахунок до великого, проте обмежилися лише одним забитим м'ячем, автором якого став Олексій Моісеєнко, ударом головою замкнув навіс партнера.

До кінця матчу хороші шанси були як у тих футболістів, які діяли з перших хвилин матчу, так і у що з'явилися в другому таймі гравців. Так своїх колишніх партнерів міг засмутити Сергій Дячук, мав усі шанси оформити дубль Олексій Моісеєнко, що завершував матч з капітанською пов'язкою, активний в штрафний суперника також був і вийшов на заміну Андрій Фаюк.

Як би там не було, а серію контрольних поєдинків і заключний четвертий навчально-тренувальний збір «Гірник-Спорт» завершив перемогою. У неділю всі футболісти отримали вихідний день, а з понеділка команда Сергія Пучкова почне підготовку до поєдинку 21-го туру чемпіонату України в першій лізі. Нагадаємо, що першу гру після перерви в чемпіонаті «Гірник-Спорт» проведе в суботу, 18 березня. В Охтирці наша команда зустрінеться з «Нафтовиком-Укрнафта».