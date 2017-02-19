«Гірник-Спорт» зіграв внічию з «Миром»

19.02.2017 Поділитися

Команда Сергія Пучкова зіграла «по нулям» з друголіговим «Миром» із Горностаївки.

«Мир» 0:0 «Гірник-Спорт»

«Гірник-Спорт» (1-й тайм): Ситников, 5. Кравчук, 7. Яворський, 8. Корольков (к), 9.Олейнік, 10. Моісеєнко, 11. Коваленко, 14. Шевчук, 18. Разуваєв, 22 . Сахневич, 23. Курелех.

«Гірник-Спорт» (2-й тайм): ІНП, 2. носаря, 3. Голядинець, 4. Цапій, 8. Корольков (к), 15. Павлик, 16. Фаюк, 17. Прутян, 19. Дячук, 25 . ІНП, 26. Ляшенко.

«Мир»: Завгородній, Тищенко, Чмеленко, Рафальський (к), Шмигаль, Боровик, Хорольський, Іванченко, Савченко, Мартян, Куліш. На заміну виходили: Томенко, Цуоупін, Яременко, Притиковський, Шваб, Фатій, Вакуленко, Кулинич.

Першими свої атаки на ворота суперника обрушили футболісти «Гірника-Спорт». В одній з них Олексій Моісеєнко пробив поруч зі штангою. В середині тайму також удар по воротах «Миру» завдавав Андрій Сахневич, проте м'яч пролетів набагато вище воріт. У той же час гравці активно заробляли попередження. За грубість були покарані Дмитро Олійник у «Гірника-Спорт» та Дмитро Хорольський у «Мирі».

У другому таймі знову не обійшлося без деякої напруженості, пов'язаної з єдиноборствами на межі фолу. Було видно, що в останньому матчі свого збору в Олександрії футболісти з Горностаївки явно не хотіли поступатися команді Ппершої ліги. Після перерви попередження в нашій команді заробили Олександр Голядинець і гравець, що знаходиться на перегляді.

Втім, створити стовідсоткових гольових моментів обом командам так і не вдалося. Як і на початку матчу, після перерви «Гірник-Спорт» знову взявся штурмувати ворота «Миру». Спочатку Юрій Павлик пробив повз ворота. Потім «гірникам» вдалася гарна атака, проте суперник у своєму штрафному перервав поперечну передачу Романа Прутяна.

В одній з останніх атак футболісти «Миру» знову перевірили пильність голкіпера «Гірника-Спорт». Але голкіпер, який перебуває на перегляді в нашій команді, зреагував на цей удар в створ воріт.

Таким чином, «Гірник-Спорт» записав до свого активу першу «суху» нічию, а Горностаївський «Мир» трохи поліпшив собі настрій після поразки в попередньому контрольному матчі від дубля Кропивницького «Зірки».

Свій наступний матч на третьому навчально-тренувальному зборі «Гірник-Спорт» зіграє в Кременчуці з «Кременем». Гра пройде в середу, 22 лютого на стадіоні «Кремінь-Арена».

Віталій Кравченко