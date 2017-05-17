«Гірник-Спорт» знову приймає аутсайдера, на цей раз «Суми»

17.05.2017 Поділитися

Сьогодні ФК «Гірник-Спорт» у домашньому матчі 31 тура Першої ліги приймає ПФК «Суми». Початок матчу о 17:00. Трансляція на «КреміньТВ» в «YouTube».

Суперник «Гірника-Спорт» веде відчайдушну боротьбу за збереження місця у Першій лізі. В останніх двох матчах сумчани досягли успіху в цій справі, вигравши з загальним рахунком – 5:0. Спочатку ПФК «Суми» обіграв на виїзді «Скалу» (4:0), а потім у домашньому матчі святкував успіх із «Черкаським Дніпром» (1:0). У Горішні Плавні сумчани їдуть боротися до останнього і навряд чи будуть задоволені навіть нічиєю – відступати гостям буде нікуди і, напевно, вони будуть вичікувати свій момент, щоб взяти 3 очка.

Зараз ПФК «Суми» йде на 16 місці, маючи в активі 29 очок при 6 перемогах, 11 нічиїх і 13 поразках. У весняній частині варто відзначити виїзні матчі сумчан з командами, які перебувають у верхній частині таблиці «Колосом» і «Десною». Обидва ці поєдинки сумській команді вдалося завершити внічию – 0:0.

У той же час «Гірник-Спорт» після перемоги з великим рахунком (3:0) продовжив свою безпрограшну весняну домашню серію та має намір і далі набирати хід, щоб не озиратися на переслідувачів. У той же час «гірники» мають хороший шанс підібратися впритул до сусідів по таблиці – до «Полтави» й «Арсеналу-Київ». Головний тренер «Гірника-Спорт» Сергій Пучков не знижує вимог до своїх футболістів і чекає від них перемог і високої результативності в кожному матчі. Кращий бомбардир команди Андрій Шевчук, на рахунку якого 8 забитих м'ячів, в минулому турі був визнаний кращим гравцем. У той же час форвард віддає собі звіт, що вже до нового поєдинку потрібно підходити з особливою відповідальністю.

– Вони приїдуть, щоб дати нам бій, – сказав Андрій Шевчук в недавньому інтерв'ю «SportArena». - У нас пішли гри через три дні на четвертий. Результати сумської команди показують, що у них непоганий футбол. Останні дві гри вони виграли, в тому числі, обіграли «Черкаський Дніпро». Непогана команда, яка не б'є куди попало і намагається грати в футбол. Думаю, що нам буде важко. Але і нам діватися нікуди, треба відриватися від небезпечної зони.

У міжсезоння ПФК «Суми» привернули до себе увагу очікуванням приходу китайських інвесторів, які збиралися вкласти чималі кошти в розвиток клубу. Ця подія пов'язували з приходом на той момент наставника команди Володимира Лютого. Однак незадовго до відновлення чемпіонату він покинув команду, після того, як приходу інвестицій з Китаю так і не прийшло. В результаті з березня команду очолив нинішній її головний тренер Анатолій Безсмертний. Перед самим чемпіонатом в команду прийшли 15 нових футболістів. І в цьому плані у сумчан та «гірників» є схожість: обидві команди помітно змінилися в міжсезоння в надії показувати кращі результати. Кращим бомбардиром сумчан є Олександр Яровенко, на рахунку якого 4 забитих м'ячі.

У складах обох клубів є гравці, які виступали у складах суперників. У «Сумах» зараз виступають Дмитро Кропив'яний, Павло Іванов і Антон Савін. Також в цій команді перебуває Дмитро Олійник, який взимку проходив збори з «Гірником-Спорт». У складі «Гірника-Спорт» нині виступає екс-гравець сумчан Олексій Разуваєв, що прийшов в нашу команду в міжсезоння.

Матч першого кола між цими командами завершився внічию – 1:1.

Статистика зустрічей команд

Всього зіграно 17 матчів.

Баланс матчів: +7 = 5 -5

Різниця м'ячів - 25:17

Віктор Карпенко