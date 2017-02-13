«Гірник-Спорт» звів в нічию матч з «Олександрією»

13.02.2017 Поділитися

ФК «Гірник-Спорт» завершив свій другий навчально-тренувальний збір, зігравши внічию з дублерами «Олександрії».

«Гірник-Спорт» 1:1 «Олександрія» (U-21)

Голи: Гранчар, 4 (0:1), Олійник, 9 (1:1).

«Гірник-Спорт» (1-й тайм): Ткаченко, 22. Сахневич (к), 5. ІНП, 2. ІНП, 24. Коваленко, 25. Разуваєв, 16. ІНП, 9. Олійник, 14. Шевчук, 7 . Яворський, 11. Фаюк.

«Гірник-Спорт» (2-й тайм): ІНП, 3. Голядинець, 23. Курелех, 10. Моїсеєнко, 4. Цапій, 16. ІНП, 8.Корольков (к), 15. Павлик, 9. Олійник, 19 . Дячук, 17.Прутян. На заміну замість Голядиньця вийшов Самков.

«Олександрія» (U-21): Гаврусевич, Гаврушко, Прокопчук, Ярошенко, Стецьків, Яровий, Вітенчук, Довгий, Чехович, Гранчар, Миколаїв. На заміни виходили: Рудичев, Максимець, Литвяк, Протасов, Свінобой, Лига.

Попередження: Разуваєв, 33 - № 8, (23-а хв.), № 95 (34-а хв.), № 7 (53-тя хв.), № 13 (67-а хв.).

Команди активно розпочали поєдинок і в перші десять хвилин обмінялися забитими м'ячами. Перші відкрили рахунок гравці «Олександрії». Після навісу з лівого флангу, Вадим Гранчар відправив м'яч у ворота, випередивши захисників і голкіпера «гірників» – 0:1.

Пропустивши гол, футболісти «Гірника-Спорт» заграли активніше і через п'ять хвилин масивна атака команди Сергія Пучкова принесла результат. Прицільним ударом рахунок вдалося зрівняти Дмитру Олійнику – 1:1. До перерви характер гри не змінився, настирливі олександрійці намагалися ні в чому не поступатися більш досвідченим футболістам «Гірника-Спорт». В одній з атак гості все ж були близькі до успіху, однак надійно зіграв голкіпер горішньоплавненців.

Після перерви ініціативою більше володіли «гірники», в дебюті другої половини «Олександрія» могла вийти вперед. Однак в цьому епізоді голкіпера «Гірника-Спорт» підстрахував Валерій Курелех, який вибив м'яч з лінії воріт.

Пізніше свою можливість вийти вперед упустив і «Гірник-Спорт». Після промаху оборони олександрійців Юрій Павлик на високій швидкості увірвався в штрафну суперника і вирішив перекинути м'яч через голкіпера, якому в останній момент все ж вдалося зачепити м'яч рукою і відвести загрозу від своїх воріт.

Незважаючи на відсутність забитих м'ячів у другому таймі, гра після перерви була такою ж цікавою, як і хід подій в першій 45-хвилинці. Головним же підсумком цього поєдинку стала відсутність серйозних травм у футболістів обох команд, які часом не щадили один одного в цій безкомпромісній грі, що пройшла на штучному покритті стадіону «Кремінь-Арена». У цей день воно також таїло в собі небезпеку для футболістів у вигляді замерзлих від морозу слизьких ділянках поля.

Віталій Кравченко