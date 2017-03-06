Глава київського Апеляційного суду, що відмазав Насірова, має мільйонні доходи, десятки квартир і величезну віллу на Кіпрі

06.03.2017 Поділитися

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що за колапсом в Солом'янському суді стоїть ніхто інший, як одіозний глава Апеляційного суду Києва Ярослав Головачов. Цей служака феміди має без перебільшення шикарні апартаменти як в Україні, так і в Європі, інформують журналісти.

Так, у Ярослава Головачова і його сім'ї є 7 земельних ділянок в Київській області. Голова Апеляційного суду Києва подав електронну декларацію за 2015 рік, в якій вказав 7 квартир в столиці, стільки ж земельних ділянок на Київщині, а також зарплату в 227 тисяч гривень.

Головачов має 50% власності на квартиру в Києві площею 120,7 кв. м. Ще одну квартиру в 120,7 кв. м з безкоштовним правом користування задекларувала його дружина – Анастасія Головачова. Квартира площею в 38,7 кв. м з «іншим правом користування» також задекларована дружиною судді.

Ще чотири квартири в столиці (дві – площею 38,7 кв м, ще дві 120,7 кв. м) декларуються синами глави суду Мироном і Мирославом. У власності Ярослава Головачова дві земельні ділянки в Київській області – площею 2509 кв. м в Іванківському районі і площею 820 кв. м в Бориспільському районі. У власності дружини судді також перебувають земельні ділянки в Київській області: площею 820 кв. м –у Бориспільському районі площею 2,7 тис. кв. м і 2,492 тис. кв. м в Сквирському районі.

У Києво-Святошинському районі дружина Головачова володіє ділянкою в 1,12 тис. кв м. Голова суду вказав в декларації ще одну земельну ділянку – в Бориспільському районі площею 1,5 тис. кв. м, власником якої є Микола Скалан. Дружина судді задекларувала нежитлове приміщення в столиці площею 50 кв. м. У власності голови Апеляційного суду Києва – автомобіль Тoyota Camry 2015 року випуску вартістю 767 тис. гривень, дружина судді володіє автомобілем Audi А 6 2009 року випуску.

Крім того, Анастасія Головачова володіє корпоративними правами АТЗТ Ятрань в розмірі 30% акцій. У доходах суддя вказав зарплату за основним місцем роботи в розмірі 227 тисяч гривень.

Дохід його дружини від «незалежної професійної діяльністі» склав 29,4 тисяч гривень. У декларації також вказано дохід від відчуження нерухомого майна в розмірі 127,4 тисяч гривень. На рахунках в банківських установах у Ярослава Головачова – 1,26 тисяч євро і 180 тисяч гривень. На рахунках дружини судді – 2,405 тисячі євро і 10 тисяч доларів.

Опублікована раніше в ЗМІ інформація про придбання ще заступником голови Апеляційного суду м. Києва Ярославом Головачовоммаєткув м. Ларнака (Кіпр),вартістю 4 мільйони євро,отримала офіційне підтвердження.

За інформацією, наданою компанією Helios Real Estate Group, Ярослав В’ячеславович Головачов дійсно придбав розкішну віллу з басейном на морському узбережжі Ларнаки. Операція була закрита в березні 2015 року.

Всього в будинку 10 кімнат, з них 4 спальні. Площа вілли 570 м², земельної ділянки – 1500 м². Будинок розташований біля самого моря, в престижному місці, у районіПерволії, з панорамним видом на Середземне море, всього в 10 хвилинах від міжнародного аеропорту і в 15 хвилинах від центру міста Ларнаки. Вартість придбаної Головачовом нерухомості становить 4 000 000 евро.







На території також обладнаний окремий гараж, ділянка облагороджена ландшафтним дизайном.

Чутки про купівлю київським суддею розкішної вілли на Кіпрі підтвердилися. ФОТО

Крім того, в компанії Helios Real Estate Group повідомили, що кожен покупець елітної нерухомості в їхній агенції отримує право на отримання кіпрського громадянства для всіх членів своєї родини. Таким чином, голова Апеляційного суду м. Києва в один прекрасний момент може виявитися громадянином Кіпру.