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Гол Баранніка приніс перемогу «Ворсклі» над «Полтавою»

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Гол Баранніка приніс перемогу «Ворсклі» над «Полтавою»

Молодіжний склад «Ворскли» переграв основну команду ФК «Полтави» завдяки голам Баранніка та Ключика.

«Полтава» 1:2 «Ворскла»

Голи: Соломка (40) – Ключик (60), Бараннік (87).

«Полтава»: Кринський (Черниш,75), Дмитренко, Кушніренко, Приходько, Голіков, Сокуренко, Соломка (Трояновський,46), Зеленевич (Пучковський,46), Насібулін, Нехтій (Дегтярьов,46), Лєбєдєнко.

Гол. тренер: Юрій Ярошенко

«Ворскла» (1 тайм): Різник, Остапенко, Гаркуша, Максименко, Квасний, Ічанський, Косовський, Сидоренко, Таранушич, Муха, Шаповал.

«Ворскла» (2 тайм): Вічний, Алантьєв, Ключик, Олійник, Луценко, Брага, Гасенко, Гравець на перегляді (Зосенко, 80), Мельник, Тищенко, Шарило (Бараннік, 75).

Гол. тренер: Олександр Омельчук

З чудовою та сильною командою «Полтава» у перший день весни вирішили провести спаринг підопічні Олександра Омельчука. Матч видався непростим, але переможним.

Господарі поля, а саме гравці ФК «Полтава», впевнено провели першу половину гри. У швидкій контратаці їм вдалося одного разу засмутити воротаря «Ворскли». У «біло-зелених» також були можливості для взяття воріт. Одного разу ФК «Полтава» виручив каркас воріт.

У другій половині гри молоді ворскляни змогли не тільки відігратися, а й вийти довести матч до перемоги. У середині тайму, Ключик забив головою після навісу з кутового – 1:1. А вже під кінець зустрічі після флангової передачі відзначився Бараннік – 1:2. Перед голом у Олега був ще один момент та переграти воротаря «Полтави» він не зумів, але добре, що зміг хвилинами пізніше реабілітуватися та принести зрештою перемогу «Ворсклі».

Віталій Кравченко

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