Голова НБУ Гонтарєва причетна до відмивання 30 млрд грн – Тарута

22.12.2016 Поділитися

Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва причетна до відмивання 30 млрд грн. Про це заявив в інтерв'ю авторитетному австрійському виданню "Trend" (№52 за 2016 рік) народний депутат України Сергій Тарута, повідомляють «Українські Новини».

"НБУ – корумпована структура і причетна до відмивання 30 мільярдів гривень (близько 1,1 мільярда євро за сьогоднішніми розрахунками). Мова йде і про міжнародної фінансової допомоги МВФ і ЄС для рефінансування українських банків. Однак звернення в прокуратуру і безліч депутатських звернень ігноруються. Під час конфіденційної зустрічі з колишнім Генеральним прокурором він дав зрозуміти, що залучені до корупційну діяльність особи знаходяться під протекцією президента Порошенко. Тому поки вони під його захистом - не варто сподіватися на серйозні розслідування", – заявив в інтерв'ю «Trend» український нардеп.

У публікації наголошується, що Валерія Гонтарєва раніше співпрацювала з компаніями "з угрупування екс-президента Віктора Януковича і допомагала їм здійснювати підозрілі угоди", а також налагодила бізнес на ліквідації українських банків.

"Мова йде, насамперед, про активи 80 українських банків, які переживали труднощі через фінансову кризу і під наглядом Нацбанку були ліквідовані, починаючи з середини 2014 року, при досить підозрілих обставинах. У Нацбанку це називали очищенням банківського сектора. Вцілілі активи під наглядом Нацбанку дуже дешево перепродали дружнім олігархам. Іноді колишнім власникам банків вдавалося зберегти активи, перш ніж їх структури потрапляли "під опіку" Нацбанку. Я впевнений, вони за це дякували (керівництво НБУ) грошовими відкатами. Це якийсь український Уотергейт", – говорить Сергій Тарута.

Депутат розповів виданню "Trend", що корупція з боку керівництва Національного банку руйнує економіку України сильніше ніж війна на сході країни.

"Довіра населення до українських банків повністю втрачено. Тому українці швидше будуть тримати вдома 80 мільярдів доларів готівкою, ніж підтримувати економіку. А в рейтингу Економічного форуму в Давосі українська банківська система знаходиться на останньому 140-му місці. Таке корупційне поведінка Нацбанку руйнує країну не менше, ніж війна", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, в листопаді Сергій Тарута передав інформацію про зловживання керівництва Нацбанку в Національне антикорупційне бюро України. "Це була розмова. Було бажання детектива детально розібратися в суті звинувачень. Також я повідомив, що є реальні порушення та Гонтаревої, і Рожкової (заступник голови НБУ) закону про протидію корупції, яке кваліфікується як конфлікт інтересів, а це вже кримінальна стаття", – зазначив нардеп.