У Полтавській облраді заявили про жахливий стан мисливства в регіоні

11.01.2017 Поділитися

У Полтавській обласній раді відбулася нарада з приводу несанкціонованого відстрілу диких тварин на землях природно-заповідного фонду мисливського господарства «Кречет» на території Тростянецької сільської ради Полтавського району.

Депутат Тростянецької сільради Максим Брехнич розповів про стан мисливства наразі в області, зокрема у вищезазначеному «Кречеті».

– Стан мисливства та охорони угідь вкрай незадовільний. Кажу це зараз як мисливець. Більшість робить висновки з паперів, зі звітів. Наша ж громада бачить це на власні очі, бо багато людей живуть на територіях цих угідь. Вбивство оленів може стати останньою крапкою для місцевого населення – заявив Брехнич.

За його словами, такі вбивства можна назвати м’ясозаготівлею. Також ці інциденти підривають довіру до місцевих органів, що відповідають за заповідні зони.

Натомість, голова ради товариства «Кречет» Сергій Шебітько назвав заяви місцевого депутата брехнею, оскільки, звинувачення були сфабриковані, а сюжети та репортажі різних видань «замовними».

– Ще три роки тому були звільнені єгері, які спалювали кормові сховища та недоцільно використовували ресурси угідь. Ми провели внутрішнє розслідування, за яким стало ясно, що олені спочатку були поранені, але змогли рухатися далі. Їх наздогнав автомобіль «Нива», з вікон якого пролунало ще декілька пострілів, які вбили тварин – зазначив Шебітько.

Він стверджує, що від угіддя було відправлено безліч звернень до поліції, прокуратури, депутатів, до Полтавської ОДА, але відповідної реакції не надходило. Також представників угіддя обурило те, що у висвітленні інциденту була відсутня позиція «Кречету» з приводу вбивства оленів, а лише позиція декількох місцевих депутатів та біолога.

Загалом, на засіданні вирішили опрацювати представлені документи від ГО «Кречет» та доказову базу громади. Також перед «Кречетом» було поставлене завдання провести внутрішнє розслідування з цього приводу та представити його результати на наступній нараді, дата проведення якої стане відомою пізніше.

Віктор Карпенко