Голова Верховного Суду отримав на іспиті власну справу

23.02.2017 Поділитися

Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк, суддя ВСУ та голова Ради суддів Валентина Сімоненко, а також суддя ВСУ Людмила Охрімчук на конкурсі до Верховного Суду отримали практичне завдання на базі власних рішень у цивільній справі, повідомляє програма «Наші гроші. Досудилися», пише bihus.info.

Наразі справа, за якою судді виносили рішення - недоступна за посиланнями у судовому реєстрі.

Як раніше повідомлялося, Громадська рада доброчесності виявила, що судові матеріали, які надавалися в якості модельних завдань на конкурсі до нового Верховного Суду, «є не просто реальними, а взяті з життя майже без змін. Окремі конкурсанти брали безпосередню участь в їхньому розгляді». Справи розглядалися цими конкурсантами в якості суддів в різних інстанціях ще на початку минулого року. Жоден з кандидатів досі публічно не зізнався у тому, що фабула модельної справи є йому добре відомою.

21 лютого кандидати до Верховного суду виконували практичне завдання – написання судового рішення. На це відводилося 5 годин. Однак деякі конкурсанти отримали переваги під час вирішення тестового завдання, оскільки весь масив правової інформації був ними опрацьований заздалегідь, деякі мали місяці на підготовку рішення.

Громадська рада доброчесності вважає виявлені факти серйозною проблемою довіри до результатів конкурсного відбору кандидатів до нового Верховного Суду. Ця ситуація, на думку ГРД наперед підриває довіру до результатів конкурсу стосовно таких кандидатів. Подробиці і пропозиції щодо виходу з ситуації у ГРД обіцяють після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів 23 лютого.

«ОБ» раніше писав, що нинішній голова Миколаївської ОДА Олександр Савченко від «БПП» під час тестування на пост держслужбовця, припустився 52 помилок у 44 словах, що не завадило йому посісти керівну посаду.