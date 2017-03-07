Головко до 1 квітня пообіцяв вивезти всіх свиней із Білицького свинокомплексу

07.03.2017 Поділитися

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко пообіцяв, що до 1 квітня у Білицькому свинокомплексі «Сільські традиції» не залишиться жодної тварини. Про це він заявив після протесту мешканців с. Білики Кобеляцького району вчора, під час сесії Полтавської облради. На думку місцевого правозахисника Василя Ковальчука, котрий опікується проблемою Біликів, виконати таку обіцянку Головко не зможе через значну кількість свиней, яка залишається на підприємстві.

– Він (Головко – ред.) клятвено заявляє, що 1 квітня 2017 року жодна свиня не буде знаходитися у свинокомплексі. Хоча це неможливо, бо там 50 тисяч свиней. Це практично неможливо. Це вивозить щоденно, і то не вивезеш, відверто кажучи, – пояснив Ковальчук, у розмові з яким Головко й дав слово очистити підприємство від тварин.

Нагадаємо, керівницвто «Сільських традицій» 17 жовтня 2016 року ухвалило рішення про припинення діяльності підприємства. Заступник директора Роман Калатур заявив, що остаточне припинення технологічного процесу виробництва на свинокомплексі у Біликах відбудеться 31 березня 2017 року. До цього дата закриття вже переносилася кілька разів.

Наразі, за словами Ковальчука, свинокомплекс перепроданий, тому говорити про цілковите припинення роботи поки зарано.

– Добросовійсний набувач отримав право знущатися над людьми спочатку. І він буде знущатися знову рік, два, три. Це навмисно зроблено, – сказав він.

Правозахисник не повідомив кому перепродане підприємство, зазначивши тільки, що «щупальця цієї мафії знаходяться в цьому залі (сесійна зала облради), до того ж – на трибуні».

Повідомляється, що в минулому підприємство ТОВ «Сільські традиції» мало назву «Ясні зорі» і належало російському інвестору АПХ «БЕЗРК-Белгранкорм».

Громада села Білики неодноразово висловлювала обурення роботою свинокомплексу, яка призвела до появи нестерпного смороду в населеному пункті. Також багато селян скаржилися, що в їхніх оселях зникла з колодязів вода. Полтавська журналістка Людмила Кучеренко писала про зливи свинокомплексом лайна на територію Біликів. Один із зливів затопив 2,5 га земель селищної ради гноївкою завглибшки 3-4 метри у серпні 2016 року.

Анна Черниш