Головко та Мамай не серед лідерів за рівнем відповідальності

07.06.2017 Поділитися

Аналітики «Слово і Діло» підрахували, скільки своїх обіцянок виконують керівники облдержадміністрацій і мери обласних центрів України.

Щодо аутсайдерів рейтингу відповідальності керманичів обладміністрацій потрібно зазначити, що велика їх частина обійняла посади відносно недавно – в першій і другій половині 2016 року.

Безумовним лідером серед них є голова Київської ОДА Олександр Горган з 0% виконаних обіцянок із жовтня 2016 року. Трохи краще справи з відповідальністю у голів Житомирської та Хмельницької областей Ігоря Гундича і Олександра Корнійчука – з моменту свого призначення вони виконали 10% і 17% обіцянок відповідно.

Губернатор Полтавщини Валерій Головко знаходиться у середині рейтингу, адже виконав 48% обіцянок.

Серед мерів найвідповідальнішим на сьогодні є міський голова Тернополя Сергій Надал, який дотримав 62% своїх обіцянок. Друге місце по виконаних обіцянках тримає мер Херсона Володимир Миколаєнко – його рейтинг відповідальності становить 53%.

Мер Полтави Олександр Мамай виконав 46% обіцянок.

Найбільш безвідповідальні мери України зараз в Ужгороді, Черкасах, Запоріжжі, Івано-Франківську і Кропивницькому: рівень відповідальності міських голів цих міст коливається між 11% у Богдана Андріїва і 21% у Андрія Райковича.

Віктор Карпенко