Головні фіскали країни влаштували бенкет під час «чуми»

22.12.2016 Поділитися

Близько тисячі працівників Державної фіскальної служби вчора відсвяткували гучний корпоратив у київському ВДНГ (єдиній державній виставковій установі України – ред.). Про це написав відомий журналіст-розслідувач Дмитро Гнап у своєму Facebook.

Для святкування фіскали винайняли павільйон. За словами Гнапа, працівників вітав особисто Роман Насіров, керівник структури. Для розважання були залучені поп-зірки. Журналіст акцентував увагу, що такий гучний і помпезний захід відбувся на тлі війни, ухвалення дефіцитного бюджету й афери з націоналізацією «ПриватБанку». Дійство – у кращих традиціях Клименка (Олександр Клименко – Міністр доходів і зборів України за часів Януковича, відомий як представник «сім'ї» – ред.), зауважив Гнап.

«Війна, бюджет, Приватбанк... А от подивіться: люди гуляють. Сьогодні Державна фіскальна служба з розмахом зафігачила корпоратив. Зняли цілий павільйон на ВДНГ. Їдло було від "Міровой карти". Розваги: шоу "Вартові мрій", виступи поп-зірок. Гуляло близько 1 тисячі працівників ДФС. Ще раз: одна тисяча гостей. Прикиньте так собі витрати. Особисто Насіров відкривав свято. Все в кращих ненажерливих традиціях Клименка», – ідеться у пості.

До речі, вчора позиції ЗСУ на Сході України обстріляли24 рази, повідомили в прес-центру штабу АТО.