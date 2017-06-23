Головний редактор «Страна» заявляє про «підставу»

23.06.2017 Поділитися

Головний редактор видання «Страна» Ігор Гужва після нічного обшуку в редакції і затримання вранці 23 червня вийшов на зв'язок із колегами та заявив про провокації проти нього, пише «Українська правда».

Головний редактор видання «Страна» Ігор Гужва після нічного обшуку в редакції і затримання вранці 23 червня вийшов на зв'язок із колегами та заявив про провокації проти нього.

«Ще в середині квітня мені сказали, що проти мене порушено справу щодо вимагання у якогось народного депутата. Я тоді здивувався цій інформації, тому що нічого такого навіть і близько не було», – повідомив він «Стране».

«Але в кінці квітня до мене надійшли пропозиції зняти з сайту за великі суми кілька матеріалів про Ляшка. Я відмовився», – заявив Гужва.

«В середині травня на мене вийшли знову з подібною пропозицією, але хотіли зняти конкретно один матеріал – про конфлікт Іллі Ківи й нардепа від Радикальної партії Ляшка на прізвище Лінько. Суму запропонували в 20 000 доларів. Я знову відмовився», – повідомив головний редактор видання «Страна».

За словами Гужви, тоді він уже розумів, що «це точно підстава».

«Відтоді ні від Лінька, ні від Ляшка до мене більше з пропозиціями не приходили. Аж до 22 червня, коли якісь люди представившись поліцією, увірвалися до нас в редакцію. Вони зачитали якийсь документ, який вони назвали «ухвалою суду» і який, як вони самі потім зізналися, є нікчемним (тому обшук по ньому й не проводили)», – заявив він.

«У цьому «документі» і було згадано й Лінька, і 20 000 доларів. Чому прийшли? Мабуть, набридло чекати коли я почну «вимагати» щось у Лінька і вирішили вже приступити до дій (справу-то вели з квітня – шкода кидати)», – уточнив Гужва.

«Загалом, вся ця історія – заздалегідь спланована провокація проти мене і проти «Страни». Як і будь-яка провокація, приречена на провал. Прорвемося!», – заявив він.



Як відомо, 22 червня у приміщення інтернет-видання «Страна» прийшли з обшуком, який тривав до ранку п'ятниці, 23 червня. Близько 4 ранку правоохоронцізабрали головного редактора Ігоря Гужву.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Гужва нібито вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення матеріалів компрометувального характеру щодо одного з політиків.

Депутат Лінько заявив, що «з боку редакції «Страна.ua» був шантаж і вимагання грошей».