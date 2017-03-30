Головним управлінням Держгеокадастру Полтавської області у форматі аукціону було проведено земельні торги

30.03.2017 Поділитися

23 березня відбулися земельні торги в Головному управлінні Полтавської області. На них було придбано право оренди на 2 земельні ділянки державної власності сільськогосподарського призначення. Одна з них знаходиться на території Чутівського району Вільхуватської сільської ради, а інша – Чутівської селищної ради.

Дані земельні ділянки будуть використані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Їх загальна площа складає 41,7000 га.

Щорічно до місцевого бюджету буде надходити орендна плата у розмірі 35348,88 тис. гривень за користування даними земельними ділянками.

Для довідки:

Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах». Інформація про лоти із зазначенням місця розташування земельних ділянок, їх площ та кадастрових номерів, а також стартового розміру річної орендної плати розміщена на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони».