Горілка, ліс, соняшник – тіньова імперія Тараса Кутового

18.05.2017 Поділитися

Тіньові схеми завдають шкоди економіці і народу, але роками продовжують існувати

Нанести нищівного удару по нелегальному ринку горілки, ліси, і іншими схемами Мінагрополітики може за тиждень - змінивши директорів, які беруть участь в тіньових операціях. Але міністр Тарас Кутовий роками цього не робить, пише Znaj.ua.

В Україні процвітає багато видів нелегального бізнесу. Ці тіньові схеми завдають шкоди економіці і народу, але роками продовжують існувати. Часто кажуть, що тіньові Правочин діють під прикриттям поліції і прокуратури. Почасти це так. Частково тому, що правоохоронці на місцях лише закривають очі на злочини, тоді як організовують і фінансують корупційний ланцюжок НЕ правоохоронці - а зацікавлені керівники підприємств, менеждери держкомпаній або чиновники. Які власне і розуміють механізм тіньових оборудок, створюють їх.

Тому коли після розтину чергових скандальних фактів в області нелегального обороту лісу, горілки, бурштину або вугілля звучать заклики змістити главу прокуратури, МВС або СБУ, то стає смішно. Тому що новий силовик звичайно зможе поміняти рядових виконавців на місцях, які закрили очі на схеми місцевих тіньовиків. Але ефект від цього буде тимчасовий - так як поки на місцях і при посадах організатори схем, то контролерів і далі будуть купувати або залякувати. І ситуація з розгулом економічної злочинності не покращиться.

Отже, цікаво подивитися, що ж на рівні окремо взятого міністерства можна зробити, щоб запобігти розгулу злочинних схем. А так же подумати, чому це не робиться.

Горілка

Багато років в десятках коментарях для преси експерти відзначають, що тіньовий обіг горілки в нашій країні досягає 50%. При цьому вони говорять, що цю горілку виробляють не на самогонних апаратах в брудних гаражах, а випускають і розливають на тих же підприємствах, що виробляють і офіційну продукцію.

Багато контролюючих органів відповідальні за те, що виробляється нелегальна горілка. І при зміні влади, в періоди революцій, навіть спливають шокуючі дані скільки становить оборот горілчаної мафії в Україні і які кому вона платить хабарі.

Знову таки – можна сказати, що правоохоронці у всьому винні, тому що не припиняють цю тіньову схему. Однак, в силах Міністерства аграрної політики цю схему припинити за тиждень. Здається зробити це досить просто – замінити директорів державних спиртових заводів, які відпускають лівий спирт. Усе. Схема закінчилася - обороту немає - немає з чого платити хабарі поліції і прокуратурі, нічого розливати на лініях горілчаних компаній в понаднормові години.

- Коли його призначили на посаду міністра, він запросив мене і сказав: я знаю, ти в цій галузі працюєш, дай, будь ласка, пропозиції (по боротьбі з контрафактним спиртом). Звичайно, я 20 років в ринку. Ми знаємо всіх, хто, чим займається, хто, чим дихає, хто робить тільки ліве, хто тільки чесно робить свій бізнес. Хто іноді там, іноді там. Різні є виробники. І я, власне кажучи, і дав картину. Я припускаю, що він "квитками" "лівих" виробників. Тобто я віддав документи, після цього країну залили дешевим спиртом і він з'явився саме у тих людей, про яких міністр просив інформацію і про яких всі знають. "Обілетив" він їх? Не знаю. Чи беруть вони лівий спирт у "Укрспирту"? Беруть. Хто керує цим процесом, Кутовий особисто або його люди? Не знаю. Але лівого спирту достатньо. Два варіанти: або він корупціонер чи лузер, який не може вирішити задачу, яка вирішується за дві години - так прокоментував ситуацію в горілчаній галузі в своєму недавньому інтерв'ю "Українській Правді" відомий на ринку бізнесмен Євген Черняк.

Таким чином, у глави аграрного відомства Тараса Кутового є всі можливості обрубати ланцюжок багатомільйонних зловживань. Але він цього вже який рік не робить.

Ліс

Схожа на горілку ситуація склалася і з лісами. Активісти, журналісти, громадяни - ловлять на дорогах машини, перекривають шлях поїздам з лісом. Звинувачують бездіяльних правоохоронців в тому, що вони не ловлять нелегальних лісорубів. Телебачення показує жахливі картини масштабних вирубок.

Звучать заклики створювати екологічні блок-пости, блокувати перевезення лісу, вигнати з роботи всіх правоохоронців причетних до кришування диких лісорубів.

Однак, це чи ключ до вирішення проблеми? Якщо відійти від емоцій та брудних лісовозів з краденими колодами і подумати, то можна зрозуміти, що переважна більшість українських лісів знаходиться в підпорядкуванні державних лісгоспів. Директори цих лісгоспів призначаються Міністерством аграрної політики.

Тобто міністр Тарас Кутовий знову таки за тиждень може поміняти всіх причетних до диким вирубок директорів лісгоспів. І все - тіньового ланцюжка вирубки не стане. Лісорубам ні з чого буде платити правоохоронцям хабара і нічого буде возити по дорогах, якщо державні лісники НЕ вкажуть їм нові ділянки для вирубки. Не виправдають знищення лісу якимись сумнівними паперами.

Змінити винних в нелегальних рубок директорів лісгоспів Тарас Кутовий може за тиждень. Але він роками цього не робить.

Соняшник

Уже 20 років як українські агрогосподарства масово порушують правила сівозміни земель. Як можна частіше вирощуючи соняшник на одних і тих же полях вони отримують надприбутки і знищують родючість ґрунтів.

При цьому ще з радянських часів у кожній обл- і райадміністрації сидить заступник глави, який курує сільське господарство. Ця людина фактично підпорядкована Мінагрополітики і займається на місцевості впровадженням рішень київських агрочиновників. Завдяки адмінресурсу обл- і райадміністрацій влада цього заступника голови над місцевими аграріями більш ніж значна.

Виділення землі, прокладка комунікацій, проїзд дорогами для великих вантажівок, тисячі дозвільних документів - весь цей потенціал влади може запобігти будь-які небажані дії агровиробників. Але так не відбувається.

Аграрії іноді через рік засівають поля соняшником. Про ці порушення місцеві агрочиновники знають. Але чомусь не роблять серйозних зусиль, щоб запобігти порушенню. Хоча за різними даними, порушення сівозміни фіксується в більш ніж половині господарств. Можливо, причина у високій прибутковості соняшнику?

Знову таки, глава Мінагрополітики Тарас Кутовий про цю ситуацію знає не один рік. І виправити її може, через підлеглих людей на місцях, в будь-який момент. Але він чомусь так не робить.

А ще є риба і рибні порти, ресурси і землі водного господарства України, племінні господарства та землі запасу, харчова промисловість і фітосанітарна сфера. І в кожному з цих секторів відповідальності Мінагрополітики роками зберігається та ж ситуація, що і в перерахованих трьох - вся структура величезного тіньового ринку і тіньового обороту, ціла піраміда хабарів тримаються на цілком певних одиничних керівників, яких Мінагрополітики і міністр можуть змінити за тиждень. Але чиновник цього не робить.

Тому чи варто дивуватися тому, що телеканал "Канал 24" розмістив Тараса Кутового 2016 року в першій десятці найбагатших держчиновників нашої країни.