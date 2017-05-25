Горішньоплавнівців вразили нові технології асфальтування доріг

25.05.2017 Поділитися

Місцевий мешканець Горішніх Плавнів виклав у Facebook відео, де видно, як ремонтники кладуть асфальт за новими технологіями, що використовуються у США.

Автор відео коментує сам запис, де наголошує, що по вул. Гірників, де проводяться ремонтні роботи, виконавці робіт спочатку кладуть один прошарок асфальту, потім стелять спеціальну підкладку, яка триматиме покриття в рівному стані довший час, а на неї стелять ще один шар асфальту.

Також у Полтаві відзвітувалися про проведення ремонтних робіт із вкладання асфальтного покриву по вул. Половка, Гребінки та Кучеренка. Різницю у технологіях можна побачити на фото.

Всього на капітальний ремонт автошляхів цього року заплановано понад 146 мільйонів гривень, на поточний — 30 мільйонів. На капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів житлових будинків виділено 15 мільйонів гривень.

Заплановано фінансування ремонту тротуарів по вулицях Івана Мазепи, Великотирнівській, Героїв Сталінграду, Маршала Бірюзова, Петра Юрченка.

Також планується капітальний ремонт вулиць, провулків, проїзних частин за адресами: вул. Зіньківська (від вул. Шведська Могила до межі міста), пров. Кустарний, пров. Братів Шеметів (від вул. Симона Петлюри до вул. Ватутіна), вул. Ціолковського (від від вул. Грушевського до вул. Алмазна), бульвару Нестерова, вулиці і бульвару Богдана Хмельницького, вулиць Алмазної, Героїв-Чорнобильців, Сапіго, Курчатова, Героїв Сталінграду та багато інших.

Віктор Карпенко