Гравець полтавської «Ворскли» потрапив до збірної туру
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Лівий захисник «біло-зелених» Ігор Пердута «втиснувся» до одинадцяти кращих футболістів чергового туру Ліги Парі-Матч.
Воротар
Заурі Махарадзе
(«Олімпік»)
Голкіпер «Олімпіка» став справжнім героєм поєдинку проти «Шахтаря» (1:1), про що після поєдинку сказав і головний тренер Роман Санжар. Голкіпер олімпійців в другому таймі декілька разів продемонстрував дива реакції і не дозволив «гірникам» вдруге забити гол у його ворота.
Захисники
Ігор Пердута
(«Ворскла»)
Захисник полтавчан був дуже активним протягом всього матчу. На старті поєдинку Пердута міг і сам забивати, проте не вистачило влучності. У другому таймі Ігор підтримував атаки своєї команди і дисципліновано відіграв в обороні.
Іван Ордець
(«Шахтар»)
Центральний захисник «Шахтаря» в матчі проти «Олімпіка» діяв дуже непогано. Одного разу підстрахував свого голкіпера і вибив м’яч вже з порожніх воріт. В моменті з пропущеним голом вини Ордеця немає, та і завадити Антону Поступаленко забити гол Іван вже не міг.
Рафаель Форстер
(«Зоря»)
Капітан луганської «Зорі» вкотре продемонстрував, що вміє не тільки добре грати в обороні, але і виконувати диспетчерські функції. В компенсований час взяв відповідальність на себе пробити пенальті і впевнено переграв Кичака.
Ісмаїлі
(«Шахтар»)
Бразильський оборонець «Шахтаря» постійно підключався лівим флангом до атак своєї команди. Звично виконав величезний обсяг бігової роботи. Встигав як у захисті, так і в атаці. Єдиний гол Бланко Лещука був забитий саме після націленої передачі Ісмаїлі.
Півзахисники
Сергій Сидорчук
(«Динамо»)
Сидорчук в матчі проти «Чорноморця» вийшов з перших хвилин. Сергій був повноцінним господарем центрального плацдарму в цьому матчі. Постійно підключався до атак своєї команди, шукав вільні зони, пропонував себе партнерам. В одному з таких епізодів взяв на себе сміливість пробити у ближній кут. Удар виявився потужним, а хавбек «Динамо» був винагороджений забитим голом.
Ігор Харатін
(«Зоря»)
Молодий півзахисник «Зорі» протягом всього матчу діяв дуже надійно. Коли основний час матчу закінчився, а на табло були нулі, Ігор зробив дуже точну і тонку передачу на Кадимяна. Саме після цієї передачі Гегам зумів заробити пенальті, який і виявився вирішальним у цьому матчі.
Антон
Поступаленко («Олімпік»)
Атакувальний півзахисник «Олімпіка» Антон Поступаленко в матчі проти «Шахтаря» мусив виконувати великий обсяг оборонної роботи. Коли партнери по команді зуміли підловити свого суперника на помилці і віддали гольову передачу на Поступаленка, Антон не схибив. Він холоднокровно переграв голкіпера національної збірної України.
Андрій Ярмоленко
(«Динамо»)
Лідер киян Андрій Ярмоленко вже звично для матчів української Прем’єр-ліги виділявся на футбольному полі. Зумів ефектно забити гол після скидки Віди, чим дуже допоміг своїй команді. Після цього голу динамівці вже діяли більш спокійно і впевнено. Постійно створював гостроту і тримав в напрузі футболістів оборони одеситів.
Тайсон («Шахтар»)
Лівий фланг «Шахтаря» весною виглядає дуже потужно. Тайсон вкотре видав дуже солідну гру. Бразилець розганяв атаки своєї команди при першій ліпшій нагоді. Тайсон намагався і асистувати своїм партнерам, і завершувати атаки самотужки, проте фортуна в цей вечір була не на стороні бразильського футболіста.
Нападник
Кваме Карікарі
(«Сталь»)
Нападник «Сталі» зумів вистрілити хет-триком в матчі проти «Олександрії». Міг ганський футболіст і четвертий м’яч записати до свого активу, проте головний тренер Леонід Кучук наполіг на тому, щоб пенальті на 85-й хвилині виконав Бой Деул. Карікарі добре проявив себе у грі проти олександрійців і постійно був трохи попереду своїх опонентів, що і дозволило йому показати такий результат.
Нагадаємо, цього туру «Ворскла» вдома зіграла в нульову нічию із кропивницькою «Зіркою».
Віктор Карпенко