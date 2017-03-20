Гравець полтавської «Ворскли» потрапив до збірної туру

20.03.2017 Поділитися

Лівий захисник «біло-зелених» Ігор Пердута «втиснувся» до одинадцяти кращих футболістів чергового туру Ліги Парі-Матч.

Воротар

Заурі Махарадзе («Олімпік»)

Голкіпер «Олімпіка» став справжнім героєм поєдинку проти «Шахтаря» (1:1), про що після поєдинку сказав і головний тренер Роман Санжар. Голкіпер олімпійців в другому таймі декілька разів продемонстрував дива реакції і не дозволив «гірникам» вдруге забити гол у його ворота.

Захисники

Ігор Пердута («Ворскла»)

Захисник полтавчан був дуже активним протягом всього матчу. На старті поєдинку Пердута міг і сам забивати, проте не вистачило влучності. У другому таймі Ігор підтримував атаки своєї команди і дисципліновано відіграв в обороні.

Іван Ордець («Шахтар»)

Центральний захисник «Шахтаря» в матчі проти «Олімпіка» діяв дуже непогано. Одного разу підстрахував свого голкіпера і вибив м’яч вже з порожніх воріт. В моменті з пропущеним голом вини Ордеця немає, та і завадити Антону Поступаленко забити гол Іван вже не міг.

Рафаель Форстер («Зоря»)

Капітан луганської «Зорі» вкотре продемонстрував, що вміє не тільки добре грати в обороні, але і виконувати диспетчерські функції. В компенсований час взяв відповідальність на себе пробити пенальті і впевнено переграв Кичака.

Ісмаїлі («Шахтар»)

Бразильський оборонець «Шахтаря» постійно підключався лівим флангом до атак своєї команди. Звично виконав величезний обсяг бігової роботи. Встигав як у захисті, так і в атаці. Єдиний гол Бланко Лещука був забитий саме після націленої передачі Ісмаїлі.

Півзахисники

Сергій Сидорчук («Динамо»)

Сидорчук в матчі проти «Чорноморця» вийшов з перших хвилин. Сергій був повноцінним господарем центрального плацдарму в цьому матчі. Постійно підключався до атак своєї команди, шукав вільні зони, пропонував себе партнерам. В одному з таких епізодів взяв на себе сміливість пробити у ближній кут. Удар виявився потужним, а хавбек «Динамо» був винагороджений забитим голом.

Ігор Харатін («Зоря»)

Молодий півзахисник «Зорі» протягом всього матчу діяв дуже надійно. Коли основний час матчу закінчився, а на табло були нулі, Ігор зробив дуже точну і тонку передачу на Кадимяна. Саме після цієї передачі Гегам зумів заробити пенальті, який і виявився вирішальним у цьому матчі.

Антон Поступаленко («Олімпік»)

Атакувальний півзахисник «Олімпіка» Антон Поступаленко в матчі проти «Шахтаря» мусив виконувати великий обсяг оборонної роботи. Коли партнери по команді зуміли підловити свого суперника на помилці і віддали гольову передачу на Поступаленка, Антон не схибив. Він холоднокровно переграв голкіпера національної збірної України.

Андрій Ярмоленко («Динамо»)

Лідер киян Андрій Ярмоленко вже звично для матчів української Прем’єр-ліги виділявся на футбольному полі. Зумів ефектно забити гол після скидки Віди, чим дуже допоміг своїй команді. Після цього голу динамівці вже діяли більш спокійно і впевнено. Постійно створював гостроту і тримав в напрузі футболістів оборони одеситів.

Тайсон («Шахтар»)

Лівий фланг «Шахтаря» весною виглядає дуже потужно. Тайсон вкотре видав дуже солідну гру. Бразилець розганяв атаки своєї команди при першій ліпшій нагоді. Тайсон намагався і асистувати своїм партнерам, і завершувати атаки самотужки, проте фортуна в цей вечір була не на стороні бразильського футболіста.

Нападник

Кваме Карікарі («Сталь»)

Нападник «Сталі» зумів вистрілити хет-триком в матчі проти «Олександрії». Міг ганський футболіст і четвертий м’яч записати до свого активу, проте головний тренер Леонід Кучук наполіг на тому, щоб пенальті на 85-й хвилині виконав Бой Деул. Карікарі добре проявив себе у грі проти олександрійців і постійно був трохи попереду своїх опонентів, що і дозволило йому показати такий результат.

Нагадаємо, цього туру «Ворскла» вдома зіграла в нульову нічию із кропивницькою «Зіркою».

Віктор Карпенко