Гройсман збільшив зарплату голові облради Біленькому до майже президентської

05.07.2017 Поділитися

Постановою уряду збільшуються заробітні платні працівникам органів місцевого самоврядування. Керівництво полтавської облради отримуватиме в півтора разів більше коштів.

Так, голова, перший заступник та заступник голови облради отримуватимуть не 17 596 грн, 15 396,5 грн і 14 296,75 грн відповідно, а в 1,65 разів більше. Після підвищення урядом зарплат місцевим посадовцям заробіток голови облради Біленького складатиме 29 150 грн. Його перший заступник Холод зі ще одним заступником Ханком зароблятимуть 26 102,5 грн та 23 452,5 грн відповідно.

Проект рішення передбачає призначити Біленькому премію у розмірі 60% від посадового окладу. Також він матиме право отримувати щорічні премії у розмірі посадового окладу та матеріальну допомогу, розмір якої не має перевищувати середньомісячної заробітної плати. Такий розмір надбавок – максимальний.

Проекти рішень щодо Холода та Ханка розписаний розлогіше. Наприклад, окрім премії у 60% від посадового окладу вони мають отримати надбавки:

– 90% від плати за інтенсивність роботи та особливі умови праці;

– 15% від плати за роботу з таємними документами.

Для порівняння президент Порошенко згідно декларації отримував у минулому році 30 500 грн зарплатні, що лише на 1 350 грн більше, ніж майбутній оклад голови Полтавської облради.

Віктор Карпенко