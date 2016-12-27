Губернатор Головко порушив більше половини обіцянок за 2 роки

27.12.2016 Поділитися

Менше половини обіцянок виконав голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко за 2 роки перебування на посаді. Із 54 взятих на себе зобов’язань, Валерій Головко виконав тільки 24 або ж 44%. За цим показником він посів 8 місце в рейтингу відповідальності голів облдержадміністрацій України. Про це зазначає портал про політиків «Слово і Діло».

До найважливіших виконаних обіцянок чиновника «Слово і Діло» віднесло такі зобов’язання Головка, як завершення у максимально стислі терміни закріплених за Полтавською областю фортифікаційних споруд у Донецькій області на загальну суму 30 млн грн. Виконавці проекту, підприємство «Полтаватрансбуд», показало далеко не кращий результат роботи, що може свідчити про відмивання частини грошей із суми, виділеної на захисні споруди.

Фото: Результат роботи «Полтаватрансбуду» з будівництва фортифікаційних споруд на Донбасі.

Також «Слово і Діло» до основних досягнень Головка відносить створення при ОДА нового відділу боротьби з корупцією та відкриття у травні пам’ятника гетьману Івану Мазепі.

На фото справа на ліво: Патріарх Київський Філарет, Петро Порошенко, Тарас Кутовий, Микола Кульчинський

Встановлення останнього викликало значний резонанс у Полтаві. Виявилися факти нецільового використання коштів жертводавців.

Цікаво, що біля пам’ятника гетьману Іванові Мазепі в Полтаві відкрили гранітну плиту в знак подяки жертводавцям. На ній значаться тільки два імені – Миколи Кульчинського, організатора збору коштів і Валерія Головка, голови Полтавської облдержадміністрації. Останній посприяв опорядженню робіт – ідеться на дошці.

Фото: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа». (А.С. Пушкін)

У вшануванні жодного слова не вказано про Олега Семінського, Віктора Ющенка, Володимира Приходька, Геннадія Сікалова та інших політичних і громадських діячів, які внесли вагомий внесок у будівництво памятника гетьману.

Семінський, голова правління компанії ПрАТ «Нафтогазвидобування», передав 600 тис. грн. Фактично, дав повну суму на спорудження, транспортування й установлення пам’ятника. Ющенко, тодішній президент, виділив 250 тис грн. Приходько посприяв відновленню підлоги Свято-Успенського собору, що розташований неподалік пам’ятника Мазепі. Сікалов разом із Світланою Манжос одними з перших підтримали проект, переказавши на нього 15 тис. дол. (згідно з тодішнім курсом валют – понад 75 тис. грн. – ред.) і 150 тис. грн другим траншем.

Серед зобов’язань, які Головко провалив, найважливішими видаються такі: створення Департаменту реформ при Полтавській ОДА, будівництво 17-кілометрового водогону в селищі Комишні й направлення частини коштів, отриманих у рамках соціальних угод із «Укргазвидобуванням», на придбання квартир учасникам війни на Сході України.

Щодо обіцянок, що ще мають бути виконані, то тут слід виділити такі пункти, як відбір ділянки для полігону твердих побутових відходів, завершення будівництва кардіологічного центру в грудні 2017 року та реконструкція автошляху Київ-Харків-Довжанський.

Зазначимо, на противагу значної кількості невиконаних обіцянок, Головко входить до 10-ки найбагатших губернаторів.