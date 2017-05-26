Гучна спецоперація із затримання податківців із нульовим результатом обійшлася в 185 млн грн – Сакварелідзе

26.05.2017 Поділитися

На гучну спецоперацію із затримання діючих і колишніх керівників податкової служби витратили приблизно 185 мільйонів гривень з державного бюджету.

Про це написав колишній заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вчора міністр МВС і головний військовий прокурор з гордістю відрапортували про проведення наймасштабнішої спецоперації, підготовка до якої тривала близько року. Для проведення близько 500 обшуків було задіяно 2200 силовиків. Затримали 25 підозрюваних — діючих і колишніх керівників податкової служби, частину з яких доставили до Києва на вертольотах.

«За грубими підрахунками, якщо прикинути хоча б річну зарплату правоохоронців (візьмемо в середньому 7 000 гривень) і суму на те, щоб привезти на вертольотах фігурантів, на це було витрачено 185 млн грн. державного ресурсу. І це я не беру до уваги інші оперативні витрати», — підрахував Сакварелідзе.

«Що ми маємо в результаті? Суд по черзі відпускає всіх підозрюваних або під невелику заставу, або під особисті зобов’язання», — обурився колишній заступник генпрокурора.

Сакварелідзе також додав, що не варто забувати про зарплати слідчих, прокурорів, суддів, які будуть задіяні в процесі, який, за його прогнозами, буде тягнуться роками.

«При цьому, якими будуть обвинувальні вироки в існуючих умовах і чи отримає держава хоч якусь вигоду — під великим питанням», — сказав він.

Сакварелідзе повідомив, що в 2017 році МВС отримало 46,2 млрд грн. державних коштів, СБУ — 6,2 млрд грн., ГПУ — 5 млрд. грн.

«Наскільки ефективно відпрацьовують ці органи виділені їм гроші українських платників податків — питання, відповідь на яке яскраво демонструють нульові результати вчорашньої помпезною спецоперації», — зазначив Сакварелідзе.

Він підкреслив, що всі ці витрати оплачують українці. «А все це оплачує народ — і оперативні витрати (включаючи вертольоти), і ті гроші, якими податківці відкупилися від суддів, і ту частку з них, яка потрапляє в кишені верхівки, коли судді купують політичний дах», — підсумував він.

Нагадаємо, в день звіту генпрокурора Юрія Луценко у Верховній Раді 24 травня пройшла масштабна спецоперація із затримання колишніх податківців та працівників ДФС, діяльність яких завдала збитків державі на 96 млрд гривень.

Пізніше суд відпустив під заставу двох колишніх керівників податкової – екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Антипова та екс-очільника Полтавської ДПС Задорожного.

Також суд відпустив з-під варти під особисте зобов’язання затриманого за підозрою в корупції екс-голову Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.