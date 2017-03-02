Хабіб Нурмагомедов: «У суботу голодний орел з'їсть домашнього кота»

02.03.2017 Поділитися

Боєць змішаних єдиноборств Хабіб «Орел» Нурмагомедов відчуває в собі сили достроково перемогти Тоні Фергюсона 4 березня в бою за звання тимчасового чемпіона в легкій ваговій категорії.

Про самопочуття:

– Я натхнений майбутнім боєм. Моя вага в порядку, моя форма відмінна. Я хочу зайти в Октагон і відчути на собі його міць, швидкість, удари. Я хочу відчути його. Є невеликі нерви, але всі нервують, адже ніхто не хоче програвати.

Про пояс тимчасового чемпіона:

– Я на 100% впевнений, що цей бій – справжній чемпіонський бій. І Конор мене не турбує. Його дядько Дана вручив йому подарунок, дозволивши перестрибнути через всіх претендентів і битися за пояс чемпіона. Я не розумію їх бій. Конор декілька разів дістав Едді і той здав позиції. Для мене це не справжній бій. У нас зараз відбудеться один з найбільших боїв 2017 року. Думаєте, мене зараз турбують інші бійці? Я доб'юся 25 перемоги, пояса абсолютного, безумовного і непереможеного чемпіона, а потім подивимося, що буде.

Конору дали цей титульний бій за шість-сім тижнів до турніру. Конор пару раз влучив, Едді впав. Не знаю. У багатьох є питання до цього бою. Я повинен був битися за пояс. До цього мені не давали титульний бій тому, що я допускав помилки і отримував травми. Але на турнірі UFC 205 я повинен був битися за пояс чемпіона.

Люди знають, хто справжній і висококласний боєць легкій ваговій категорії. Ми не говоримо про напівлегку вагову категорію – зазначає Нурмагомедов.

Про відміну Тоні від Конора Макгрегора:

– Тоні набагато краще Конора. У Макгрегора дуже хороші навички в стійці, але у Тоні є удари ліктями, колінами, він непередбачуваний, його навички в партері хороші, є витривалість. Може бути Тоні і поступається Конору в навичках боксу, але якщо порівнювати двох бійців ММА, то я вважаю, що Тоні краще Конора.

Про випробування:

– Так, я вважаю, що для мене це найскладніший бій. Але ніхто не знає заздалегідь результату. Може бути, бій завершиться в першому раунді. У мене були складні суперники і раніше, але стиль ведення бою у Тоні злегка відрізняється. У нього серія з дев'яти перемог. Це потрібно цінувати. Я не можу сказати, що у нього не справжні перемоги. Чесно кажучи, я його злегка не розумію як людину, але його потрібно поважати за його навички. Цієї суботи голодний орел з'їсть домашнього кота.

Я не бачу тут протистояння Америки та Росії. Мені хочеться достроково перемогти, тому що я люблю випробування. Він найскладніший суперник і я хочу спробувати перемогти достроково.

Зараз мої навички покращилися, і я не тільки утримую суперника в партері. За час простою в боях через травми я не сидів на дивані попиваючи газовану воду. Я тренувався щодня, відновлювався від травм, не здавався і показував всьому світу, хто є першим бійцем дивізіону. У суботу я продемонструю це ще раз, – Нурмагомедов.

Про суперечки за звання головного бою турніру:

– Потрібно віддати данину поваги Тайрону Вудлі і Стівену Томпсону. Мені подобається цей бій, і я його буду дивитися. Це зіткнення двох висококласних напівсередньоваговик. Але ви можете самі подивитися на числа. Подивіться статистику переглядів відео Embedded, Countdown, присвячених нашому з Тоні протистояння і їх протистояння. Я вважаю, що це головний бій турніру.

Про проблему Тоні з борцями:

– Тоні побив багатьох сильних бійців, але в останніх дев'яти боях він лише одного разу зустрічався з борцем, і програв Денні Кастільо. Я вважаю, що в цьому бою він програв. А всі інші суперники були ударниками. У нього ніколи не було складного суперника борця. У кожному бою з борцем він мав проблеми.

Я подивився всі його бої. Я знаю, що буду робити 4 березня, коли за нами закриють клітку Октагон. Багато скажуть: «Він побив Тоні Фергюсона, а тепер йому потрібно зустрітися з Конором Макгрегором». Коли я поб'ю Тоні, а я вважаю, що можу побити його легко, тоді люди зрозуміють, хто є справжнім чемпіоном, – говорить спортсмен.

Відділ моніторингу