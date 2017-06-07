Харківський «Металіст» переміг у кубку президента «Ворскли»

07.06.2017 Поділитися

У першому турнірі на призи керівництва полтавської «Ворскли» зійшлись 12 команд з Полтави, Києва, Харкова, Одеси та інших міст України. Третє командне місце посів «Чорноморець-1», друге – «Арсенал-Київ». А чемпіонами стали футболіста з харківського «Металіста».

Особливо «спекотно» було у фінальному матчі. Там зійшлися представники харківського «Металіста» та київського «Арсенала». Після того, як основний час матчу завершився унічию 1:1, команди пробивали по п’ять 11-метрових. Краще це вдалося вихованцям «Металіста», які і святкували перемогу, з вдячністю «гойдаючи» свого воротаря за чудову гру у «лотерейній» серії.

До збірної турніру увійшли: кращий воротар Даниїл Браславський, «Чорноморець-1», захисник – Олександр Галич «ДЮСШ №», півзахисник – Владислав Шершень «Арсенал-1», нападник – Олександр Грігоров «Ворскла», а кращий бомбардир змагань – Олексій Пличко «Металіст».

Зазначимо, що у змаганнях брали участь 12 команд: Полтава (ДЮФШ «Ворскла» та ДЮСШ «Ворскла» імені Івана Горпинка, Чернігів (ДЮСШ «Юність»), Одеса («Чорноморець-1» та «Чорноморець-2»), Харків («Арсенал», «Металіст», ДЮСШ№4), Київ («Арсенал-1» та «Арсенал-2»), Маріуполь («Іллічівець») Чорноморськ («Моноліт»).

Додамо, у Полтаві вже стартував подібний турнір серед гравців гравців 2007 року народження, а трохи згодом між собою зіграють і хлопці 2008 року.

Віктор Карпенко