Харківський журналіст представив багатосерійку про Сковороду

11.01.2017 Поділитися

У Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського презентували документальний трьохсерійний фільм харківського журналіста Владислава Проненка «Сковородинівська географія».

Зйомки фільму відбувалися у Чорнухах у маєтку Григорія Сковороди, який зараз є музеєм-садибою, також у с. Бабаї (Харківська обл.). Там філософ жив 5 років та написав чимало творів. Зараз будівля в аварійному стані, а через кілька років взагалі може розвалитися. Прокопенко зазначив, що кілька років шанувальники творчості Сковороди намагаються достукатися до влади, аби будівлю відреконструювали. Наразі почали збирати петицію до Кабміну, аби з держбюджету виділили кошти на ремонт маєтку.

Автор кінострічки зазначив, що його завданням було показати іншу сторону філософії Сковороди, те, що він залишив нам у спадок, і як Україна береже пам'ять про видатного митця.

– Харківські та полтавські літературознавці зараз сперечаються, чий же насправді Сковорода. Скажу так: він і полтавський, і харківський поет. Ми побували у багатьох місцях, були у в Артемівську (Донецька обл. – прим. ред.), де так само проводили зйомки. Розуміючи те, що людина створила власний світ, дала нам нову філософію. Те, як ми ставимося до такої спадщини – стає сумно – підсумував Владислав Проненко.

Кожна серія фільму триває близько 20 хвилин і має окремий сюжет. У загальний доступ кінострічка потрапить після презентації у Харкові та Чорнухах. Полтава ж стала першим містом, де відбувся прем’єрний показ фільму.

Довідково: Владислав Проненко – харківський журналіст, головний редактор газети «Український простір». У журналістиці працює 29 років. У 1991—2000 рр. — працював в українській службі Радіо «Свобода», у 1995—1997 рр. одночасно працював в українському відділі Ватиканського радіо.

У 2000—2005 рр. працював кореспондентом східноєвропейської редакції Радіо «Німецька хвиля». Рік тому відзняв свій перший документальний серіла «Східний фронт» про війну на Донбасі.

Віктор Карпенко