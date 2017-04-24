Харків’яни й дніпровці поділили 144 мільйони на роботи для «Полтаваобленерго»

24.04.2017 Поділитися

ПАТ «Полтаваобленерго» 12 квітня за результатами тендерів уклало дві угоди про будівельні роботи на загальну суму 144,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Умовами договорів передбачено можливість розрахунку шляхом видачі простого векселя, гарантійний строк на роботи становить 10 років.

ТОВ «Монтажно-будівельна компанія Сінергія» до кінця 2018 року реконструює повітряну лінію ПЛ-110 кВ «ХПФ-ААЗ-ТМЗ» у Полтаві за 79,00 млн грн.

Власниками дніпровської фірми зі статутним капіталом 1 300 грн. є Володимир Кошель і Любов Сердюк, а директором – Батир Азімов. Усього з березня 2016 року вона виграла тендерів на 108,90 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

ТОВ «Техностар» до вересня 2019 року реконструює ввідно-розподільний пристрій ВРП-110 кВ підстанції ПС 110/10 кВ «Супрунівка» за 65,39 млн грн.

Із цієї суми 23,45 млн грн. піде на компактний модуль КМ-ОРУ-110 кВ комірки №1-9 ЄАБМ.11010.046-ЭП1.ОЛ1 виробництва ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (Харків).

Харківський «Техностар» належить Андрію Шинкару, Юрію та Олександру Чубукам. Раніше серед засновників також були Олександра Чубук, Віталій Довбій і панамська фірма «Гарвані Груп Корпорейшн».

Юрію Чубуку та Андрію Шинкару також належить згаданий «Завод високовольтної апаратури». У свою чергу Шинкар володіє ТОВ «Високовольтний сервіс» і нині ліквідованим ТОВ «Високовольтний сервісний центр». Крім того, Юрій Чубук є засновником ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Енергія», ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Велес», ТОВ «Покровська садиба» та припинених ТОВ «ТПК «Бум» і ТОВ «Атос Інвестгруп».

У 2014 р. Юрій Чубук балотувався до Верховної Ради України по 168 округу, але програв Валерію Писаренку.

Єдиним конкурентом «Техностару» було харківське ТОВ «Донецькенергомережпроект» Олександра Швеця і Сергія Черкашина. Із «МБК Сінергія» змагалися ТОВ «Південна енергетична компанія», ТОВ «Південна промислова компанія», ТДВ «СПМК-90» і ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж».

Нагадаємо, основними акціонерами «Полтаваобленерго» до літа 2016 року були Костянтин Григоришин та Ігор Коломойський. Торік «Економічна правда» повідомила, що бізнесмени обмінялись частками акцій у енергоактивах. І «Полтаваобленерго» буде одноосібно контролюватися групою «Приват» Коломойського, а «Сумиобленерго» і «Чернігівобленерго» будуть підконтрольні «Енергетичному стандарту» Григоришина.

За матеріалами http://nashigroshi.org/

Завищенням собівартості через подібні схеми власники обленерго прямо залазять у кишеню абонентам, тобто, нам з вами. Тож незабаром читайте журналістське розслідування на цю тему на нашому сайті.