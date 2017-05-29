Хрестовий похід прости господи судді Гольник на НАБУ

29.05.2017 Поділитися

Допоки в Росії некрофіли під керівництвом президента Володимира Путіна організовують робочі візити, щоб в супроводі охоронців у рясі доторкнутися до трупів святих, за нашого демократичного устрою так звані святі самі організовують робочі візити. Прости господи непідкупна суддя Лариса Гольник у своєму Facebook оголосила про хрестовий похід на НАБУ.

Сценарій цікавого заходу у Києві від прости господи судді Гольник

Але із початку 90-их Київ перебуває під патронатом Марії Деві Христос, яка в 1993 році ледь не організувала самоспалення 1000 сектантів у Софійському соборі.

Марія Деві Христос дуже жорстко контролює медійно-маніпулятивне середовище міста від нових насельниць, бо розуміє, що Київ може не пережити пришестя Лариси Деві Христос під шумовим прикриттям секти «Свідків Правдолюбства» останньої.

Репетиція цікавого заходу в Києві від прости господи судді Гольник

Із 2011 року пенсіонерка Лідія Григорівна Василенко веде нерівну боротьбу з суддівсько-будівельною мафією. За цей час вона неодноразово пережила напади на своє обійстя. Її неодноразово труїли газом, відключали воду. Останні випадки мали місце на тому тижні. Завдяки професіоналізму аварійних бригад «Полтавагазу» та «Полтававодоканалу», жінці вдалося вижити і зберегти своє помешкання.

Секрет такої навали суддівсько-будівельної мафії – більше гектара землі в центральній частині міста Полтави за адресою вул. Гребінки, 39. На ній забудовник «Полтаватрансбуд» в особі Валерія Маляренка-Ландаря має намір побудувати багатоповерхівку з житловою площею 14 400 кв. м. та чистим зиском для забудовника в понад 4 млн. доларів.

Одна проблема – старенька зі своїм житлом. Щоб усунути цю проблему, забудовник звернувся до цариці небесного (читай – Октябрського районного – ред.) суду прости господи судді Лариси Гольник.

21.10. 2011 року кілька разів «непідкупна» Гольник винесла рішення на користь фунта, який діє в інтересах забудовника. Відповідно до вимог ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Але як можна винести законне і обґрунтоване рішення, коли заплановане будівництво 5-під’їзного 9-поверхового будинку розташоване прямо біля «кормушки» – основного місця роботи прости господи судді Гольник?

Приводом, щоб не побачити пункт 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 30.05.2008 року можливо були житлові фантазії прости господи судді Гольник про «цілий верхній етаж з вєртольотом на даху». Можливо, були якісь інші фантазії. А можливо, саме тоді вона вже відчула свою богообраність над усіма всіма.

В ТЕМУ: Деіконізація судді Гольник

Фантазії призвели до того постановлення незаконного рішення, неправильно застосувавши до спірних правовідносин норми матеріального права. Вільно трактуючи ст. 376 ЦК України, прости господи суддя Гольник добилася своєї мети й прийняла рішення на користь фунта забудовника.

Зазначимо, раніше полтавець Сергій Самохатко вже звинувачував прости господи суддю Гольник та її чоловіка в незаконному привласненні гаража в центрі міста. Історія з захопленням нерухомості один в один нагадує ситуацію по вул. Гребінки.

Підозрюємо, що НАБУ як незаангажований орган викликав прости господи суддю Гольник саме для допиту у справах частково оправданого педофіла, корупційного застосування норм цивільного та кримінального права тощо.

Анна Черниш, незабаром матеріал про роль сина прости господи судді Гольник та блогера Ігоря Гавриленка в Антимайдані.