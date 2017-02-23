Хто є хто у Марші так званих націоналістів у Києві

23.02.2017 Поділитися

22 лютого відбувся так званий Марш національної гідності за участі «Свободи», «Правого сектору» та «Національного корпусу «Азов». «Я хочу, щоб люди розуміли – цей рух немає аж нічого спільного з ідеалами та метою Революції Гідності», пише Евгеній Шевченко, повідомляє «Де Факто».

Я хочу, щоб люди розуміли – цей рух немає аж нічого спільного з ідеалами та метою Революції Гідності. Ця майбутня політична сила є наслідком співпраці представників діючої влади та олігархів, які стрімко втрачають підтримку суспільства й свої рейтинги. Тому вони вбачають необхідність у будівництві нових політичних структур задля збереження своєї влади на наступних виборах – вже під новими прапорами та гаслами.

1) Абсолютно усім зрозуміло, що Національний корпус #Азов – це проект, який заснували #Аваков та #Яценюк, бо ж рейтинг «Народного фронту» за три роки їх тотальної корупції фактично вмер і знаходиться на рівні 2,5%. Тож їм конче необхідна реінкарнація.

2) #Свобода – це проект, який свого часу створив пан #Фірташ (може хто не в курсі) та його довірена особа Ігорь #Кривецький, більш відомий у кримінальних колах за призвіськом «Пупс».

На що здатні ці люди ми усі побачили, коли Генеральний прокурор України #Махніцький, який мав абсолютно усі можливості та безпрецедентну підтримку суспільства задля знищення і “Партії регіонів” як явища, і ТОП-корупції у нафтовій, газовій, енергетичній та інших надприбуткових та надкорумпованих сферах абсолютно ні-чо-го не зробив! Натомість він став власником нерухомості у Лондоні – як і його донька, до речі, що наразі навчається в одному з ВУЗів туманного Альбіону. Коментарі, як то кажуть, зайві.

3) Ну а загартоване в боротьбі на Майдані та в боях на фронті славетне ім’я героїв «Правого сектору» банально використовують задля залучення додаткових рейтингових балів. Бо ж далеко не усі громадяни усвідомлюють, що колишній лідер Дмитро #Ярош не має до цього руху жодного відношення – на сьогодні керівником даної структури є Андрій #Стемпіцький – колишній заступник Яроша. Чому і за яких обставин розійшлися шляхи у цих людей – мабуть краще спитати в них самих.