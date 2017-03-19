Художниця Рожнятовська: «В акварелі цінна прозорість та звучність»

19.03.2017 Поділитися

Художниця Марина Рожнятовська, чиї роботи експонуються у великій виставковій залі Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка, провела майстер-клас з акварельного живопису для студентів кафедри образотворчого мистецтва ПНПУ імені В.Г. Короленка.

За словами мисткині, цінне в акварелі – прозорість, світлоносність білої поверхні паперу, яскравість і звучність кольору. Один з методів роботи з аквареллю, який продемонструвала художниця, полягав у застосуванні зволоженого водою паперу, здатного тривалий час перебувати в такому стані.

– Працювати слід, так би мовити, форсовано, оскільки при висиханні як барвам, так і рисункові властиве висвітлення. Тож потрібно опрацювати весь аркуш з передбаченням кінцевого результату роботи. Підсилити, узагальнити або розставити акценти у такому творі, за необхідності, можна і на сухому папері. Описаний технічний прийом називається «а ля прима», або «по-мокрому», вимагає роботи в один сеанс і потребує неабиякої концентрації творчих зусиль та практичного досвіду. При застосуванні такого прийому використовується оргскло, яке впродовж роботи утримують в горизонтальному положенні – Рожнятовська.

При цьому кожен рух пензля художниці був зваженим і впевненим, колір свіжим і насиченим.

Віктор Карпенко