Художник Віктор Бабенко презентував полтавцям власну «АРТ-лабораторію»

11.02.2017 Поділитися

Полтавський живописець Віктор Бабенко познайомив полтавців із власною «АРТ-Лабораторією». Експозиціязнайомить відвідувачів із художнім доробком митця за тривалий період творчих пошуків.

Практично всі представлені картини написані у минулому році. Деякі виставлені твори написані з натури.

— Ці картини створені за давніми задумами. Мене надихали мої роздуми про Бога, життєвий шлях людей, колективну свідомість як витік з традиції світосприйняття за межами можливості їх адекватної вербалізації – зазначив митець.

Представлені роботи реалізовані у дусі християнської мистецької традиції, а також творчих пошуків таких майстрів минулого. Загалом, тема духовності та пошуку сенсу життя через твори мистецтва не нова для Віктора Савелійовича.

Довідково: Віктор Бабенко – автор багатьох художніх композицій, присвячених буддизму, язичництву, протослов'янській міфології, історії Індії, давнього Єгипту. Він – один з авторів проекту відновлення храму Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря. Картини Віктора Бабенка зберігаються у Полтавському художньому музеї імені Ярошенка, Харківській галереї імені Васильківського, українських та закордонних приватних колекціях.

Виставка триватиме до 23 лютого у Полтавській галереї імені Ярошенка.

Віктор Карпенко