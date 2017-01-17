Художники з вадами слуху відвідали Полтаву

17.01.2017 Поділитися

У Полтаві було представлено виставку живопису та графіки для майстрів з вадами слуху. Вони приїхали до Полтави з 15 областей.

В Духовному центрі ім. Паїсія Величковського пройшла презентація робіт «Світ, який почула душа», для професійних та самодіяльних художників, що мають вади слуху.

Понад дві години майстри ознайомлювались з музейною експозицією, що була зібрана з усіх куточків Полтавщини. Окрім раритетних робіт місцевих живописців, гості мали змогу побачити виставку з фондів художньої галереї «Микола Ярошенко. Живопис. Графіка. Скульптура», що присвячена 170-річчю з дня народження художника.

к стверджують організатори заходу, вади слуху у цих митців не завадили їм відчути всю красу представлених експозицій. Навпаки, відсутність можливості чути звуки, музику, слова загострила їх зорові відчуття.

Олександр Гуцул