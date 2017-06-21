І міжнародний літній практикум з археологічної керамології триває на Полтавщині

21.06.2017 Поділитися

Слов’яно-руська археологічна експедиція Інститут керамлогії ‒ відділення Інституту народознавства НАН Україницьогоріч відновила дослідження культурно-історичних пам’яток Полтавщини. 15 червня на базі Національного музею-заповідника українського гончарства в рамках Археолого-керамологічної літньої академії в Опішному на Полтавщині відбулося відкриття Першого міжнародного літнього практикуму з археологічної керамології.

Головним завданням практикуму є проведення наукових археологічних розкопок на території Опішненського городища та Глинського археологічного комплексу слов’яно-руської доби. Учасниками академії стали археологи, керамологи, історики, краєзнавці, студенти-практиканти вищих навчальних закладів.

«Основним завданням учасників археолого-керамологічної школи на початковому етапі стало проведення локалізації попередніх розкопів. На Опішненському городищі працює два загони студентів: один – власне на майданчику городища, а інші – за валом», – прокоментував перший день роботи куратор розкопок Юрій Пуголовок, науковий співробітник Інституту керамології ‒ відділення Інституту народознавства НАН України, кандидат історичних наук.

«Нам цікаво побачити, чи існували якісь складові цього поселення поруч на місцевості. Окрім практичних робіт нашою програмою передбачена ціла низка теоретичних занять для студентства. Всі лекції будуть від провідних українських науковців у галузі археології, керамології, реставрації та музейної справи», – Пуголовок.

Захід відбувається за підтримки ГС «Останній Бастіон».

Анна Черниш